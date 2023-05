Bizonytalanság a tőzsdéken a török választás másnapján

Jelentős növekedésről számolt be az Alteo az idei első negyedévre mind a bevételek, mind az eredmények szintjén a 2022-es bázisidőszakhoz képest: többek között a továbbra is magasan alakuló villamosenergia-piaci áraknak köszönhetően a fennállásának legmagasabb működési eredményét és profitját produkálta a cég, a Hő- és villamosenergia-termelés üzletág kimagasló eredményessége mellett a Kiskereskedelmi szegmens rekord eredménye is hozzájárult ehhez. A tavalyi első negyedéves szinthez képest 103 százalékos ugrással elért, közel 5,7 milliárd forintos rekordprofit egy olyan eredmény, amit nyugodtan ki lehet tenni az ablakba az Alteónál.