Fontos áramhálózati fejlesztést adtak át a szegedi Science Parknál, ami az egész régiónak segít

Átadták ma az MVM Démász Áramhálózati Kft. új, 132/22 kV-os alállomását Szeged északi területén, a Fehér-tó térségében, amely a helyi ipari igényekre válaszul épült, de lehetőséget teremt a jövőbeli új befektetők naperőmű csatlakoztatási igényeinek kiszolgálására is – derült ki az MVM közleményéből.

Az új alállomás két 40 MVA-es névleges teljesítményű transzformátora mostantól Szeged új ipari, tudományos központja számára biztosítja majd a villamos energiát, jelentősen javítva ezzel a déli országrész és Szeged ellátásbiztonságát, ahogy ellátja árammal például az ELI lézeres kutatóközpont mellett épülő új tudományos létesítményt, a Science Parkot is. A Szeged-Fehértó alállomás támogatja majd a megújuló energia hasznosítását is: a későbbiekben esetlegesen megépülő napelemes kiserőművek számára lehetővé teszi a megtermelt energia betáplálását a közcélú villamos hálózatba – jegyzi meg a közlemény.

Az MVM vezérigazgatójával a közelmúltban készített exkluzív nagyinterjúban számos kérdést jártunk körbe a hálózati stabilitás és az ellátásbiztonság kapcsán is, illetve a minap átadták az MVM első hidrogéntermelő projektjét is:

A hétfői szegedi eseményen Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára többek között azt emelte ki az MTI tudósítása szerint, hogy a kormány több mint 160 milliárd forinttal támogatja a villamosenergia-hálózat fejlesztését, rugalmasabbá tételét. Utalt rá, hogy a Fehér-tói alállomás elkészülte az energiahálózat fejlesztése érdekében indult beruházássorozat első eleme. A következő alállomás Soltvadkerten készül el. Elhangzott az is, hogy az MVM Démász Áramhálózati Kft. három éven belül több mint 400 MW-tal kívánja növelni a naperőművekben megtermelt, hálózatba fogadható energia volumenét. Hasonló, a villamosenergia-hálózat rugalmasságát növelő beruházások valósulnak meg az MVM Émász Áramhálózati Kft. területén is.

Az államtitkár kitért rá, hogy a magyar villamosenergia-mixben a napenergia aránya a világon a hatodik, Európában a harmadik legmagasabb. Tavaly 1100 megawatt (MW) napelemes kapacitás épült ki Magyarországon, ez több, mint 2019 előtt összesen. A tavalyi év végére a hazai beépített fotovoltaikus kapacitás meghaladta 4 ezer MW-ot, az idei év első négy hónapjában pedig további, több mint 700 MW-nyi beruházás készült el - közölte a politikus. A friss naperőművi statisztikákról saját cikkeink, elemzéseink:

Emlékeztetett rá az államtitkár, hogy a kormány 2030-ig 6 ezer MW-nyi napelemes kapacitás kiépítését tervezte, de úgy tűnik, hogy ez egy-két éven beül elérhető, az évtized végére pedig akár e cél kétszerese is teljesíthető. Mint mondta, február óta minden hónapban megdőlt az ipari naperőművek termelési csúcsa. Május 1-jén pedig volt olyan negyedóra, amikor a hazai villamosenergia-igényt teljes egészében karbonsemleges, 94 százalékban megújuló forrásból sikerült fedezni.

Az államtitkár kitért arra is, fontos a kiegyenlítő energia biztosítása is. Ennek érdekében három, kombinált ciklusú gázturbinás erőművi blokk épül: egy Visontán, kettő pedig Tiszaújvárosban. Az Energiaügyi Minisztérium az akkumulátoros energiatárolás fejlesztését is segíti - tette hozzá. Az erről szóló pályázatról itt írtunk:

Az eseményen Bally Attila, az MVM Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese elmondta: az új alállomás és a hozzá kapcsolódó 3 kilométeres nagyfeszültségű távvezeték kialakítása az elmúlt évek egyik legnagyobb villamosipari beruházása a térségben. A fejlesztés 11 hónap alatt, egyhektáros területen, csaknem 4 milliárd forintból, részben uniós forrásból készült el.

Az alállomáson működő, kettő 132/22 kV-os, 40 MVA teljesítményű transzformátor egy Szeged nagyságú város - 160 ezer lakossági ügyfél - energiaigényét tudja biztosítani - közölte a szakember. A helyi és az újonnan jelentkező ipari igények kiszolgálása mellett a beruházás lehetővé teszi a térségben épült új naperőművek által termelt energia fogadását is - tudatta a vezérigazgató-helyettes.

A beruházás során különös figyelmet fordítottak madárvédelmemre, egyebek közt madáreltérítőket szereltek fel, melyek a napfény és a UV-fény visszaverésével akadályozzák meg a madarak ütközését a szabadvezetékekkel - mondta Bally Attila.

Kiemelt madárvédelmi céljaival összhangban az MVM Démász a Szeged-Fehértó alállomás megépítésekor mindvégig szem előtt tartotta a területen áthaladó madarak védelmét, ezért távvezetékeire a legkorszerűbb technológiák és eszközök segítségével – például drónokkal – helyezett fel 2,4 km hosszan madáreltérítő szerelvényeket. Magyarország egykori legnagyobb szikes tava, a Fehér-tó ugyanis ma hazánk második legnagyobb halastórendszere, amelynek egy része éppen a gazdag madárvilága miatt fokozottan védett, illetve Natura 2000-es és ramsari nemzetközi jelentőségű terület - jegyzi meg a közlemény.

Mihálffy Béla (KDNP), a térség országgyűlési képviselője kifejtette: az új alállomás kiemelten fontos a szegedi lézeres kutatóközpont szomszédságában épülő Science Park áram-ellátása szempontjából. A tudományos, innovációs park infrastruktúrájának kiépítését a kormány 9,5 milliárd forinttal támogatja.

