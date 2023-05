Hálózat, cloud és security egy kézből – csúcsra érhet a 4iG leánya

Másfél évvel ezelőtt zárult le a felvásárlás, amellyel az Invitech a 4iG Csoport részévé vált. Az Invitech vezérigazgatójával, Bőthe Csabával beszélgettünk arról, hogy mik az integráció tapasztalatai, hogyan segítik egymást a cégcsoport vállalatai, és milyen fejlesztési tervekkel készülnek a jövőre. Szóba került az is, hogy hogyan segíthet az automatizáció a távközlési infrastruktúra szolgáltatásokban és mennyire fáj az energiaválság az adatközpontokat is üzemeltető társaságnak.

Másfél évvel ezelőtt zárult le az Invitech felvásárlása, aminek eredményeként a cég bekerült a 4iG Csoportba. Hogy halad az integrációs folyamat, mik az eddigi tapasztalatok?

A 4iG Csoport intenzív növekedésen ment keresztül az elmúlt években és komplex technológiai-infokommunikációs vállalatcsoporttá fejlődött. Az Invitech a B2B piac területén hozott kompetenciákat a csoportba, elsősorban a távközlési infrastruktúrára épülő, komplex menedzselt szolgáltatások körével egészíti ki a 4iG tevékenységét.

Az Invitech számára nagy változást jelentett, hogy 2021-ben a 4iG szakmai és stratégiai befektetőként lépett a korábbi tulajdonos helyébe. A korábbi pénzügyi befektetőnk elsődleges célja az volt, hogy a vállalat magas minőségű szolgáltatást nyújtson költséghatékony módon, és ezáltal pénzügyi eredményt termeljen. Természetesen a 4iG is elvárja ugyanezeket, de emellett szeretné növelni szakmai jelenlétét, technológiai vezető szerepre kíván szert tenni, és a piacot formálni. Továbbra is tulajdonosi elvárás irányunkban az organikus növekedés, hogy új ügyfelek szerzésével és a szolgáltatások bővítésével növeljük az árbevételünket és a pénzügyi eredményünket. Emellett fontos szempont, hogy hogyan tudunk együttműködni a csoport többi tagjával, például a 4iG rendszerintegrációs képességeivel és kompetenciáival, vagy a Vodafone-nal a mobil, 5G és IoT szolgáltatások terén.

Hogyan tudja segíteni az anyavállalat az Invitechet, milyen szinergialehetőségek adódnak? Hogy kell elképzelni az együttműködést a 4iG Csoport vállalatai között?

A mi szempontunkból óriási lehetőségeket jelent, hogy kiterjeszthetjük szolgáltatásainkat és a cégcsoport többi vállalatával karöltve mobil-és IoT szolgáltatásokat kínálhatunk, illetve olyan szoftverfejlesztéseket, rendszerbevezetéseket, rendszerintegrációs megoldásokat, amelyekre technológiai és méretkorlátok miatt korábban nem volt lehetőségünk. A közös fellépéssel a lehető legkomplexebb szolgáltatásportfóliót nyújthatjuk ügyfeleinknek, költséghatékony módon. Az együttműködések a csoporton belül már tavaly megkezdődtek, először az Invitech és a 4iG IT divíziója, illetve az Antenna Hungária között. A Vodafone kapcsán is megkezdtük a szinergiák feltárását. Itt még a tervezési szakaszban járunk, de már most látszik, hogy elsősorban a keresztértékesítés az terület, ahol kihasználhatjuk a vállalatcsoport adta lehetőségeket és reményeim szerint ez év közepén már közös ajánlatokkal léphetünk piacra.

Mit jelenthet ez a növekedési dinamikában?

Az elmúlt évek organikus növekedése körülbelül 10 százalék volt évente, és úgy gondoljuk, – a gazdasági környezet hatásai ellenére és látva a piaci igények alakulását is - hogy ez továbbra is elérhető. Hihetetlen mennyiségű adat keletkezik a világon, és ezeket folyamatosan továbbítani, tárolni, feldolgozni kell. Ezzel párhuzamosan szükséges a rosszindulatú informatikai támadásoktól való védelmük is, ennek következtében az általunk nyújtott core tevékenységek és szolgáltatások iránt folyamatosan nő az igény. A szinergiahatásnak és a keresztértékesítés eredményeinek ezen felül kell jelentkezniük, ezért véleményem szerint az árbevételben markánsabb növekedést fogunk látni, mint önálló cégként. Ügyfeleink számára is lesz ennek pozitív hatása, mert az eddigiekhez képest sokkal több és összetettebb szolgáltatást nyújthatunk számukra, egy kézből.

Hogyan néz ki a piac, kiket tekint a legnagyobb versenytársaknak az Invitech?

A Magyar Telekomot tekintettük korábban is a legfőbb versenytársunknak, még akkor is, ha a két cég nem azonos méretű, hiszen a szolgáltatásportfóliónk vonatkozásában nagyon közel álltunk egymáshoz, csoport szinten pedig csak a mobilszolgáltatás hiányzott eddigi portfóliónkból. A piacon erős második pozíciót foglaltunk el a vezetékes adatszolgáltatás területén, de például a nagykereskedelmi szegmensben már eddig is elsők voltunk. A 4iG csoportba történő integrációnak köszönhetően szélesedik a kínálati portfóliónk, így erősítve a közép- és nagyvállalati, valamint a kormányzati és multinacionális szektorban meglévő pozíciónkat.

A célunk, hogy erős kihívója legyünk a versenytársainknak, és az integrált piacon néhány éven belül megszerezzük a piacvezető pozíciót. Ehhez minden adottsággal rendelkezünk.

A verseny fontos szereplői - elsősorban a felhőszolgáltatások terén – a globális felhőszolgáltatók (Microsoft Azure, Google Cloud és Amazon Web Services), akik egyre aktívabbak a magyar piacon is és nem feledkezhetünk meg a kisebb IT biztonsági és rendszerintegrációs cégekről sem, a verseny tehát ezen a területen is igen intenzív.

A hálózatfejlesztés kulcsfontosságú kérdés a telekommunikációs szektorban. Milyen fejlesztések történtek az Invitechnél? Milyen rövid és hosszútávú céljai vannak ennek a hálózatfejlesztésnek?

Az üzletünk alapvető receptje, hogy legyen egy erős, robusztus infrastruktúránk, amelyre különböző szolgáltatások épülnek, mint az adatátviteli szolgáltatások, call/contact center, a cloud szolgáltatások, a virtualizált szerverkörnyezet, a végpontvédelem, vagy az informatikai támogatás a felhasználóknak. Ezek a működés tekintetében mind olyan kritikus szolgáltatások, amelyek tekintetében nagy megbízhatóságot, és stabil szolgáltatást várnak el az ügyfelek.

Az Invitech masszív infrastruktúrával rendelkezik, amelynek fő eleme, a közel 11 000 km optikai hálózat és az ehhez csatlakozó lokális hálózatok, továbbá az a több ezer négyzetméteres adatközpont kapacitás, amelyeket folyamatosan fejlesztünk.

Az ország földrajzi adottságából fakadóan nemcsak a hazai ügyfelek kiszolgálására alkalmas ez az infrastruktúra, jelentős nemzetközi tranzitforgalmat is lebonyolítunk. Ha a globális szolgáltatók keleti irányba akarnak terjeszkedni, rajtunk, a mi hálózatunkon keresztül vezet az út. Azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt az igény az ilyen típusú szolgáltatásokra, mind hazai, mind nemzetközi irányból. Ezt felismerve már évekkel ezelőtt elindítottunk egy olyan fejlesztési programot, ami a hazai és a nemzetközi kapacitásigények kiszolgálást egyaránt támogatja. Megerősítettük a Hegyeshalom-Budapest szakaszt, ahol korábban légkábeleink voltak - ezeket vasúti alépítménybe helyeztük át, növeltük a kapacitását és összekötöttük az A1 Telekom Ausztria hálózatával. Ezzel nem csak az A1 Telekommal emeltük magasabb szintre partnerségünket, hanem a nemzetközi piacok irányába is növelni, illetve bővíteni tudtuk értékesítési kapacitásainkat. Az összeköttetéssel létrehoztunk egy erős Bécs-Budapest szakaszt, majd kiegészítettük egy újabb szakasszal, amely Ártándig vezet, így az országot átszelve biztosít egy modern, nagy adatátviteli kapacitású optikai összeköttetést.

Ezzel párhuzamosan Nagylak felé is kiépítettünk egy úgynevezett redundáns tranzit útvonalat, hogy ügyfeleink számra alternatív útvonalon is lehetőségét biztosítsuk adataik biztonságos továbbítására. Ahhoz ugyanis, hogy nagy mennyiségű adatot minél rövidebb útvonalon, minél kevesebb adatvesztéssel vihessünk át, szükséges, hogy ezek az útvonalak redundánsak legyenek, azaz ha az egyiken valamilyen okból megszakad a forgalom, a másik át tudja venni az adatforgalmat és így nem történik adatvesztés, vagy szolgáltatáskiesés.

A fejlesztéseket természetesen ezt követően is folytatjuk, és folyamatosan dolgozunk a hálózatunk bővítésén, illetve korszerűsítésén.

Az Invitech adatközpontokat is üzemeltet, hogy érintette ezt a területet az energiaár-sokk?

Mint minden szolgáltatót a piacon: rosszul. Az adatközpont üzemeltetése meglehetősen energiaigényes üzlet. Az adatközpontokban nagy mennyiségű, szervert helyezünk el, amelyeken vállalati ügyfeleink alkalmazásai futnak, illetve adatokat tárolunk. Ez az óriási mennyiségű szerver nagy mennyiségű hőt termel, amit el kell vezetni, ez pedig jelentős energiafelhasználással jár. Amikor a háborús helyzet megnövelte az energiaköltséget, az komoly sokkhatást okozott, jelentősen megnövelte a működési költségeinket. Az ügyfeleink ezt két formában is megérzik, hiszen az áramfogyasztásunk egy része közvetlenül az ügyfeleket terheli, egy másik része pedig általános jellegű fogyasztás, ami beépül a szolgáltatási díjainkba.

Milyen energiahatékonysági beruházásokat eszközöl a cég, mennyire lehet csökkenteni az energiafelhasználást?

Fel kellett gyorsítani azt a folyamatot, amit egyébként is végzünk. Rövid távon az eszközök modernebbre cserélése, illetve a hűtési és légkezelési rendszerek modernizálása segít, hiszen a modernebb eszközök kevesebb hőt termelnek, miközben nagyobb számítási kapacitással bírnak. A középtávú lépések a komplett szünetmentes tápellátó rendszerek felújítását célozzák, és nem csak a hűtőrendszerek bővítését, hanem ezek teljes cseréjét is jelentik. Ezt a folyamatot felgyorsítottuk, illetve nagyobb volumenben hajtjuk végre, mint eredetileg terveztük. A hosszú távú terveink között szerepelő új technológiák alkalmazása is. Jelenleg elsősorban hagyományos klíma technológiával dolgozunk, azaz a levegőt hűtjük, ezen keresztül hűlnek a processzorok. Ennél azonban vannak már hatékonyabb megoldások, például a folyadékhűtés. Ebben az esetben nem a levegőt hűtjük, hanem a folyadékot, amit közvetlenül a számítógépek processzoraihoz vezetünk, ahol felveszi a hőt majd a meleg folyadékot visszavezetjük a hőcserélőhöz, ahol a hőt a leadja. Ezt a technológiát direct liquid coolingnak hívják, és 40-60 százalékkal hatékonyabb, mint a hagyományos megoldás. Azzal is kísérletezünk, hogy milyen akkumulátorokkal érdemes energiát tárolni. Úgy gondoljuk, hogy az energiaárak nemcsak ideiglenesen emelkedtek meg. Hosszú távon is arra kell berendezkednünk, hogy folyamatosan csökkentsük az energiafogyasztásunkat és ezáltal a költségeinket.

Az energiaárak emelkedése mellett az infláció a másik nagy tényező, ami a vállalatok működési környezetét befolyásolja. Ezzel hogyan tud megküzdeni a cég, mennyire tudja áthárítani az ügyfelekre a költségek növekedését?

A szerződéseink jelentős része lehetővé teszi az éves hivatalos inflációs rátához kötött szolgáltatásidíj-emelést, ez tavaly 14,5 százalék volt. De ez az infláció átlagos mértéke, az áremelkedés több területen is meghaladta ezt, többek között a bérleti díjak, a szolgáltatások díjai is jobban nőttek ehhez képest, erre pedig takarékossági intézkedésekkel kellett válaszolnunk. A dolgozóink részéről is jogos igény a bérek és juttatások értékének megőrzése, amit súlyosbít, hogy a piacon informatikus hiány van, azaz a piaci szereplők között nagy a verseny a munkatársakért, sok esetben egymástól próbálnak meg szakembert elcsábítani. Mindezek jelentős költségnövekedést okoztak. A kitettségünket takarékos működéssel, illetve automatizációval csökkentjük.

Milyen szinten jár az automatizáltság a cégnél és melyek azok a folyamatok, amelyek a leginkább automatizálhatók?

Több területen is intenzíven automatizálunk, arra törekszünk, hogy az ajánlatadástól a szerződéskötésen át a szolgáltatások nyújtásáig minden területen ezzel segítsük, egyszerűsítsük a működést. Kiemelt terület a Cloud és az az IT security bizonyos folyamatainak automatizálása. Példaként említeném a Security Operation Center (SOC) egyes tevékenységeinek automatizációját, mint az utóbbi idők fontos eredményét. A SOC a hálózati és adatközponti szolgáltatásunk lelke, az az irányítóközpont, ahol 7/24-ben informatikusok figyelik, hogy az ügyfelek hálózati és adatforgalma hogyan alakul, látszanak-e gyanús jelek, mint például a ki- vagy bemenő forgalom hirtelen emelkedése, a beállítások hirtelen változása, stb. Ezek mind arra utalnak, hogy valami nem kívánatos történik az ügyfél informatikai rendszereiben vagy forgalmában, vagyis egy úgynevezett informatikai biztonsági incidens jön létre. A SOC-ban dolgozó kollégák ezeket figyelik, beazonosítják, és azonnal el is hárítják, így védve az ügyfelek adatait és biztosítva az üzletfolytonosságot. Ahogy nő az igény az ilyen szolgáltatásokra, ahogy egyre több ügyfelet kötünk be a SOC-ba, úgy nő a forgalom, amit elemezni kell, emelkedik az elhárítandó incidensek száma, ez pedig egyre több mérnöki kapacitást igényel.

A helyzet megoldása érdekében nemrégiben jelentős fejlesztést hajtottunk végre a SOC-ban, bevezettük a Security Orchestration Automation and Response (SOAR) megoldást. A SOAR óriási mennyiségű forgalmat elemezve, azok mintáit felismerve abból tanulva képes arra, hogy automatikusan beazonosítsa az incidenseket, kiszűrje a téves riasztásokat és ugyancsak automatikusan elhárítsa az incidensek jelentős részét.

Ez azért jó, mert ilyen módon a mérnökeink kapacitása ezzel a kiegészített, mesterséges intelligenciára épülő, automatikus megoldással megsokszorozódik, és az eddigiekhez képest sokkal több ügyfelet vagyunk képesek kiszolgálni azonos humánerőforrás-igény mellett. A SOAR bevezetésével egyébként élen járunk a közép-kelet-európai régióban.

A felhőszolgáltatások használata felfutóban van, mind magán, mind vállalati célra. Mit tapasztal az Invitech, hogyan változott az elmúlt időszakban a cloud megítélése a vállalatok körében? Magyarország mennyire tekinthető fejlettnek ebből a szempontból?

Messziről indultunk, hiszen eleinte nagyon nagy elutasítást láttunk az ügyfelek részéről. Úgy gondolták, hogy ha egy szerver nem a saját telephelyükön vagy a saját adatközpontjukban van, az alkalmazásokat nem saját munkatársaik ellenőrzik és menedzselik, akkor az számukra nem biztonságos. A világ közben sokat fejlődött, ma már nagyon kevés cég képes arra, hogy saját maga kövesse le beruházásokkal a technológiai változásokat. Profi adatközpontot építeni drága, profi szakembereket felvenni szintén, így a vállalati ügyfelek számára egyre inkább, erre szakosodott cégek építik meg ezeket az adatközpontokat, helyezik el és működtetik a szervereiket, és nyújtják az erre épülő különböző szolgáltatásokat.

A publikus vagy a privát felhőé a jövő?

Mind a kettőnek megvan a maga tere és szerepe. Az igények egyre inkább abba az irányba mutatnak, hogy az ügyfeleknek a privát és publikus cloud hibrid architektúráját érdemes igénybe venni. Azok az adataik és alkalmazásaik, amelyek nem annyira kényesek, kevésbé sérülékenyek, jól működhetnek a publikus felhőben, amelyért alacsonyabb díjat fizetnek, viszont azok az adatok és alkalmazások, amelyeket sérülékenységük, fokozott bizalmasságuk miatt szeretnének privát környezetben tartani, és ezért hajlandók valamivel magasabb szolgáltatási díjat is fizetni, a privát felhőbe kerülhetnek. A fő célunk, hogy az ügyfél tőlünk, kipróbált, megbízható, szakértő tanácsadó szolgáltatójától akarja igénybe venni a jövőben a publikus és a privát felhő számára ideális kombinációját, azaz a hibrid felhő szolgáltatást. Ennek érdekében fejlesztjük privát felhő-szolgáltatásainkat, automatizáljuk a kiszolgáló platformokat, illetve erősítjük együttműködésünket a publikus felhő szolgáltatókkal.

A képek forrása: Stiller Ákos, Portfolio

A cikk megjelenését a 4iG Nyrt. támogatta.