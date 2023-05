Mindössze 8 másodpercünk van arra, hogy megragadjuk egy Z generációs figyelmét

Rácz Anna, a Mastercard marketing szakértője a fiatal generáció digitális szokásairól tartott előadást a Portfolio Z generációsoknak szóló fesztiválján, a Gen Z Festen. Előadónk bemutatta, miben kell megújulniuk a márkastratégáknak és a termékfejlesztőknek, hogy meg tudják ragadni a fiatalabb generáció figyelmét és biztosítsák hosszú távú elköteleződésüket.

Rácz Anna egy mostanában népszerű kutatási eredménnyel nyitotta előadását: az elmúlt években 12 másodpercről 8-ra csökkent az az időtartam, amennyi idő alatt meg lehet ragadni valakinek a figyelmét. A koncentrációs képesség (attention span) az aranyhalnál 9 másodperc, a muslicánál pedig 3, vagyis jelenleg a kettő közé esünk. Ez nyilván környezeti feltételeknek is köszönhető, például a médiának, de annak is, hogy az agyunknak felfoghatatlanul sok információ közül kell szűrnie. A Mastercard szakértője ezt azzal szemléltette, hogy egy átlagos ember naponta körülbelül 7000 reklámmal találkozik, vagyis a cégeknek egy ilyen környezetben kell versenyezniük a fogyasztók figyelméért.

A médiaválasztási szokások folyamatosan változnak, saját bevallása szerint a Z és az Alfa generáció naponta 3 órát tölt a telefonja a nyomkodásával. Pozitív fejlemény, hogy a Mastercard felmérése szerint 60 százalék felett volt azon fiatalok aránya, aki már pénzügyi applikációkat is kezeltek ebben az időtartamban. A legnépszerűbb alkalmazások a YouTube, a Messenger és a TikTok voltak, amelyeket a fiatalok tartalomgyártással gyakran monetizálni is tudnak. Rácz elmondta, hogy a hirdetők oldaláról azt lehet megfigyelni, hogy a fiatalabb generációk kevéssé lojálisak, nehezebb őket megtartani.

A pénzügyi műveltség tekintetben az látszik, hogy a fiatalok élénken érdeklődnek a téma iránt, sokszor fordulnak kérdéssekkel a szüleikhez vagy online tartalomgyártókhoz. A kutatásból kiderült, hogy a fiatalokat a kriptodevizák és a kibervédelem érdekelte legjobban. A legtöbb fiatal jövedelmét a szüleitől kapott zsebpénz, illetve diákmunka teszi ki. Az látszik, hogy amíg általános iskolában készpénzben tartják a megtakarításaikat, gimnázium már 50 százalék felett van azok aránya, akik bankszámlát vezetnek. A legtöbb pénzt élelmiszerre költik, de már ott van a jogosítvány is, mint fontos költségtétel.

A Z generáció médiafogyasztási szokásaiból kiindulva az látszik, hogy a digitális pénzügyi szolgáltatásoknak is adaptálódniuk kell a megváltozott feltételekhez, különben nem tudják megnyerni maguknak ezt a szegmenst. A pénzügyi szolgáltatások esetében fontos, hogy digitálisan elérhetőek, személyre szabottak legyenek, illetve jó, ha tartalmaznak valamilyen közösségi elemet. A fiatal generációt legjobban a videós szórakoztató tartalmak ragadják meg, ezt a bankoktól is elvárják, akiknek érdemes influenszerek alkalmazásában is gondolkozniuk. Arra is figyelni kell, hogy a marketing szakembereknek kétfelé kell kommunikálni, hiszen nemcsak a gyermeket, hanem a szülőket is meg kell győzniük.

A legfontosabb észben tartani, hogy ez a generáció nagyobb elvárásokkal nőtt fel, ezért olyan ügyfélélményt kell adni nekik, amely rögtön beszippantja őket.

A Portfolio által rendezett első fiataloknak szóló konferenciát az alábbi hírfolyamunkban közvetítettük:

Az eseményről készült képeket itt tekintheted meg:

Fotó: Földesi Máté