Jó napja volt a magyar tőzsdének

Az elmúlt napok oldalazása után ma felpattantak a tőzsdék, miután az amerikai adósságplafonról szóló tárgyalások a jelek szerint jól haladnak, A tegnapi amerikai rali után gyakorlatilag végig kitartott ma Európában is az emelkedés, a német DAX a történelmi csúcsát is megközelítette , de itthon a BUX is jól szerepelt.