Aggódva figyelik a befektetők, hogy becsődöl-e az USA

A hétvégén Janet Yellen, az Egyesült Államok pénzügyminisztere is nyilatkozott az adósságplafonnal kapcsolatban, elmondása szerint június 1-je továbbra is "kemény határidő" a szövetségi adósságkorlát emelésére, és meglehetősen kicsi az esély arra, hogy a kormány elegendő bevételt gyűjt be ahhoz, hogy áthidalja június 15-ig, amikor is újabb adóbevételek esedékesek.