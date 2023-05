Bejelentette Orbán Viktor: Katartól is veszünk gázt

"Mi is vásárolunk majd gázt innen, több lábon állni mindig jobb, mint egyetlen lábon" – így jelentette be egy hétfő kora esti Facebook-videóban a katari gázvásárlást Orbán Viktor kormányfő. Ennél konkrétabbat egyelőre nem mondott, így nem tudni az időzítésről és mennyiségről sem, de közben több más területet is említett Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter közleményével együtt, amelyeken erősödhetnek a két ország közötti kapcsolatok.

A miniszterelnök vasárnap utazott Dohába, ahol Katar miniszterelnökének meghívására hivatalos látogatáson vesz részt, valamint Katar emírjének meghívására felszólal a katari gazdasági fórumon. Orbán Viktor hétfői videójában úgy fogalmazott:

Az elmúlt évben megtanultuk, hogy Katar kulcsfontosságú ország Európa számára. A hiányzó orosz gáz tekintélyes részét az innen érkező LNG-gázzal pótolta az európai gazdaság.

A kormányfő hangsúlyozta: Katar kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtó ország, amely jelen van a világ minden részén. Emellett a béketáborhoz tartozik, "abban érdekelt, hogy az orosz-ukrán háború minél hamarabb lezáruljon, és hajlandó is ebben, mármint a béketárgyalások közvetítésében szerepet vállalni".

A miniszterelnök tájékoztatása szerint megállapodás született az energetikai együttműködésről. "Mi is vásárolunk majd gázt innen, több lábon állni mindig jobb, mint egyetlen lábon" - fogalmazott. Ezzel arra utalt, hogy több ország mellett nemrég Németország is bejelentette a katari gázvásárlást, illetve az Európai Bizottság is kiemelt partnerként tekint a katari gáz miatt az országra.

Katarból a magyar gázvásárlás vezeték helyett LNG-alapon, és a németekhez hasonlóan várhatóan kétoldalú megállapodáson keresztül juthat el Magyarországra. A Katarból származó teljes uniós LNG-import egyébként felfutóban van, mert amint megírtuk: 2021-ben a teljes uniós LNG-importon (80 milliárd köbméter) belül az amerikaiak 22,3 milliárdot teljesítettek (28%), a katariak 16,4 milliárdot (20%), az oroszok 15,9 milliárdot (20%), ez 2022-re úgy alakult át, hogy az amerikaiak a teljes 135 milliárd köbméterre ugró uniós LNG-importból 56,4 milliárdot értek el (42%), az oroszok 22 milliárd köbméterre növelték a szállításukat (16%), a katariak pedig 19 milliárd köbmétert értek el (14%). A legfrissebb adatok szerint idén is növekszik a közel-keleti, tehát a katarit is tartalmazó, LNG-importja az EU-nak, amit a fekete oszlop mutat:

Egyetértettünk infrastruktúrafejlesztésben, reptérfejlesztésben, a kommunikációs ipari terület együttműködésében, sőt még a mezőgazdaságban is kötöttünk megállapodásokat. Jó perspektíva nyílt meg a katari-magyar gazdasági együttműködés előtt

- jelentette ki Orbán Viktor.

A videóval egy időben adott ki közleményt a gazdaságfejlesztési tárca is, amely szerint Nagy Márton Katarban tárgyalt. A kormányfő videója szerint több magyar kormánytag is elkísérte a delegációban, illetve többek között a magyar Államadósság Kezelő Központ vezetője is látszik a vágóképeken.

A közlemény szerint Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a mai napon kétoldalú megbeszélést folytatott Dohában Sheikh Mohammed bin Hamad bin Qassim Al Abdullah Al-Thani kereskedelmi és ipari miniszterrel. A tárgyaláson a két miniszter áttekintette a két ország közötti gazdasági kapcsolatokat, különös tekintettel az ipari és kereskedelmi együttműködésekre és a lehetséges befektetési területekre. A felek megállapították, hogy a magyar-katari gazdasági kapcsolatok az elmúlt években folyamatosan és dinamikusan fejlődtek és ez a tendencia jövőben is tovább folytatódhat.

2022-ben a két ország közötti kereskedelmi kapcsolat 24 százalékkal bővült, így az már meghaladta a 76 millió dollárt. Nagy Márton kifejtette, hogy Katar az Arab-öböl térség egyik legdinamikusabban fejlődő országa, gazdasági fejlődése példaértékű többek közt az élelmiszeripar, a gyógyszeripar és a pénzügyi rendszer területén. Emellett Katar hazánk fontos partnere lehet a zavartalan energiaellátás biztosításában is. A felek egyetértettek abban, hogy tovább kell erősíteni a két ország gazdasági kapcsolatait, prioritásként szükséges kezelni a kutatás-fejlesztési és ipari együttműködések kiszélesítését és mélyítését.

Címlapkép és kép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala