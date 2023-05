Kétéves mélypontra szakadt a gázár Európában, és még mindig mehetünk lejjebb

Hétfőn a délelőtti kereskedésben átmenetileg 29 euró körülig esett a gázár, és azóta is csak kis visszaemelkedés történt 30 euróig, de még most is mínuszban jár a jegyzés a pénteki záráshoz képest.

Arról, hogy mik a főbb tényezők a gázár esése mögött, hétvégi elemzésünkben már írtunk, így a szokatlanul enyhe télről, ami miatt az elmúlt tíz évben most az egyik legmagasabb, immár 65% körüli az európai gáztárolók töltöttsége. Emellett továbbra is nyomott az ipari gázkereslet, illetve a kínai gázelszívási hatás is nyomott, valamint továbbra is ömlik be az LNG-gáz Európába, amelyből az orosz LNG kitiltása így egyre inkább napirendre kerülhet, ahogy azt múlt héten megírtuk.

Sőt, ahogy hétvégén szintén rámutattunk: mivel láthatóan csúnyán visszafelé sült el az oroszok gázfegyvere, azaz a volumen visszafogásával csak ideig-óráig tudták feltornászni az árakat, de közben elvesztették az európai piacuk döntő részét, így most a gázkereskedőktől érkező hírek szerint stratégiát váltottak és próbálnak minél több gázt eladni Európában, hogy a bajban lévő költségvetésüket segítsék. Ezzel viszont közben a gázárakat még inkább lejjebb tolhatják.

Egy másik, névtelenséget kérő gázkereskedő a Reuters hétfői gázpiaci összefoglalója szerint azt mondta az európai gázárakról: "Még mindig lefelé tartunk, a kérdés csak az, hogy milyen mélyre megyünk? A fundamentumok oldaláról nincs sok támogatás, és nincs nyomás felfelé, eltekintve attól, hogy mi az az árszint, ami mellett már elkezdjük elveszíteni az LNG-szállításokat, mert azok más országokba mennek, ha ez egyáltalán lehetséges". Amint az alábbi ábrán láthatjuk: a mostani árszint a 2021 tavaszi időszakra volt jellemző, amikor még éppen csak kezdett belendülni a gázár, előtte viszont sok évig a 10-20 euró közötti árak voltak jellemzőek, így tehát még a mostani ár is jóval magasabb, mint a hosszútávú átlag.

A Refinitiv elemzője, Jurij Onyszkiv úgy látja az aktuális gázpiaci helyzetet, hogy "Az Egyesült Királyságból érkező maximális import és a robusztus LNG-küldés a fő tényezők közé tartozik, amelyek megkönnyítik az egészséges tárolói feltöltéseket, amelyek most növelik az ellátási bizalmat".

Érdemes azért megjegyezni, hogy a legközelebbi havi határidős ár a TTF-en valóban 30 euró körülre, kétéves mélypontra esett, de azért az alábbi ábra arra is rámutat, hogy a távolabbi lejáratok (pl. a jövő évié) ára 45-50 euró körül ragadt, tehát az azért látszik, hogy a téli ellátási helyzet körül még mindig maradtak piaci aggodalmak, igaz a tavaly nyári extrém árszintekhez képest már ezek is sokkal alacsonyabb árak.

Címlapkép forrása: Getty Images