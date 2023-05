Itt van Bill Gates legújabb jóslata: erről szól a szemünk láttára kibontakozó forradalom

Gates szerint az új digitális szolgáltatás gyökeresen megváltoztatja majd a felhasználói viselkedést, és letaszítja majd a trónról a hagyományos keresőoldalakat és a webáruházakat. A még kifejlesztésre váró személyes asszisztens képes lesz megérteni majd, mire van szüksége az embernek, és elolvassa helyette azt, amire neki már nem jut idő - mondta Gates hétfőn a Goldman Sachs és az SV Angel San Franciscóban tartott, a mesterséges intelligencia témájával foglalkozó rendezvényén. Gates szerint ezt a versenyt egyforma valószínűséggel nyerheti meg egy startup vagy egy technológiai óriás.

Csalódott lennék, ha nem a Microsoft kerülne be ebbe a körbe

- mondta Gates.

De lenyűgözött néhány startup is, köztük az Inflection

- tette hozzá az Inflection.AI-ra utalva, amelyet a DeepMind korábbi vezetője, Mustafa Suleyman alapított.

Gates szerint még eltart egy ideig, amíg ez a nagy teljesítményű digitális ügynök széles körben is bevethető lesz. Addig a vállalatok továbbra is az OpenAI népszerű ChatGPT-jéhez hasonló, úgynevezett generatív AI-technológiákat építenek be saját termékeikbe.

Gates mesélt a Bill & Melinda Gates Alapítvány kötelékeiben végzett egészségügyi tevékenységről is, amelyek kapcsán előrevetítette, milyen mértékben pörgeti majd fel az AI a gyógyszerkutatásokat. Gates szerint az ember egyre közelebb került ahhoz, hogy megtalálja a gyógyszert olyan mind ez idáig gyógyíthatatlan betegségekre, mint az Alzheimer-kór. Szerint ezeknek a gyógyszereknek az embereken való tesztelésére 10 éven belül sor kerülhet.

A milliárdos filantróp megemlítette, hogy a generatív mesterséges intelligencia-technológiák térhódítása felforgatja majd a fehérgalléros munkahelyeket. Gates szerint a jövő humanoid robotjai a fizikai dolgozókat is kiválthatják, mivel sokkal olcsóbbak lesznek náluk.

Ahogy feltaláljuk ezeket a robotokat, csak arra kell ügyelnünk, hogy ne kapjanak Alzheimer-kórt

– viccelődött Bill Gates.

Címlapkép forrása: Getty Images