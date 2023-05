Elromlott a hangulat, esnek a tőzsdék

Az elmúlt napokban főleg az amerikai adósságplafonnal kapcsolatos tárgyalások határozták meg a nemzetközi hangulatot, a hosszú hétvégén meg is született a megállapodás a felek között, viszont az adósságplafonról szóló új törvényjavaslatnak még a kongresszuson is át kellene jutnia, tehát még mindig van némi bizonytalanság az ügyben. Éppen emiatt a tőzsdéken sem látszanak egyértelmű mozgások, tegnap az amerikai tőzsdéken felemás zárást láttunk, viszont ma Ázsiában egy komolyabb hangulatromlás volt megfigyelhető , miután a vártnál jóval gyengébb feldolgozóipari adatok érkeztek, amelyek arra utalnak, hogy a járvány utáni gazdasági fellendülés mégsem olyan módon valósul meg, amire korábban számítani lehetett. Végül pedig, ami az európai tőzsdéket illeti, itt is hangulatromlás látszik, a kereskedés első szakaszában esnek a tőzsdék.