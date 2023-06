Jön az új adó a megtakarításokra - Vegyes mozgások a magyar tőzsdén

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékot esett, a S&P 500 0,6 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,7 százalékkal került lejjebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,66 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,26 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,52 százalékos pluszban van.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,59 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,47 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,39 százalékkal kerülhet feljebb.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,03 százalékot eshet, a S&P 500 0,06 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,13 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Itthon ma reggel jelenik meg a részletes első negyedéves GDP-adat. Azt már tudjuk, hogy az előzetes adatok alapján a magyar gazdaság recesszióban maradt, ennek a szerkezetét publikálja most a statisztikai hivatal. Emellett érkezik majd a magyar feldolgozóipar beszerzési menedszerindexe is. Közben az Eurostat is az előzetes inflációs adatot közli majd, Amerikában pedig a magánszektor foglalkoztatását jelző ADP munkaerőpiaci index jelenik meg, ami általában az átfogó havi munkaerőpiaci statisztika fontos indikátora. Ez az átfogó adat pedig pénteken érkezik majd, miközben itthon csak a szokásos havi hitelintézeti statisztikákat közli a jegybank.

2023. május 29-június 4. Makronaptár Magyar makrogazdaság május 30. kedd 8:30 KSH Beruházás Q1 május 30. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció május 31. szerda 8:30 KSH Ipari termelői árak ápr. június 1. csütörtök 8:30 KSH GDP (második becslés) Q1 június 1. csütörtök 8:30 KSH Kereskedelmi szálláshelyek forgalma ápr. június 1. csütörtök 8:30 KSH Külkereskedelem (részletes) márc. június 1. csütörtök 9:00 MLBKT Feldolgozóipari bmi máj. június 2. péntek 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege ápr. június 2. péntek 8:30 MNB Kamatstatisztikák ápr. Nemzetközi makrogazdaság május 31. szerda 3:30 Kína Beszerzési menedzserindex máj. május 31. szerda 8:45 Franciao. Infláció máj. május 31. szerda 8:45 Franciao. GDP (második becslés) Q1 május 31. szerda 10:00 Olaszo. GDP (második becslés) Q1 május 31. szerda 11:00 Olaszo. Infláció máj. május 31. szerda 14:00 Németo. Infláció máj. május 31. szerda 20:00 USA Bézs könyv június 1. csütörtök 8:00 Németo. Kiskereskedelem ápr. június 1. csütörtök 11:00 EU Infláció máj. június 1. csütörtök 13:30 EU EKB jegyzőkönyv június 1. csütörtök 14:15 USA ADP munkaerőpiaci index máj. június 1. csütörtök 16:00 USA ISM beszerzési menedzserindex máj. június 2. péntek 14:30 USA Munkanélküliség máj. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,3 százalékos elmozdulással a Nasdaq index áll az élen, a sereghajtó 7,8 százalékos eséssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 23,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,1 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 8,6 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 32 908,27 -0,4% 0,3% -3,4% -0,7% -0,2% 34,8% S&P 500 4 179,83 -0,6% 1,6% 0,3% 8,9% 1,2% 54,5% Nasdaq 14 254,09 -0,7% 4,8% 7,7% 30,3% 12,8% 104,6% Ázsiai részvényindexek Nikkei 30 887,88 -1,4% 0,7% 6,1% 18,4% 13,2% 39,1% Hang Seng 18 234,27 -1,9% -4,6% -8,3% -7,8% -14,9% -40,2% CSI 300 3 798,54 -1,0% -1,6% -5,7% -1,9% -7,2% -0,1% Európai részvényindexek DAX 15 664,02 -1,5% -1,1% -1,6% 12,5% 8,9% 24,3% CAC 7 098,7 -1,5% -2,1% -5,2% 9,7% 9,7% 31,5% FTSE 7 446,14 -1,0% -2,4% -5,4% -0,1% -2,1% -3,0% FTSE MIB 26 051,33 -2,0% -1,8% -3,8% 9,9% 6,3% 19,6% IBEX 9 050,2 -1,3% -1,2% -2,1% 10,0% 2,2% -4,4% Régiós részvényindexek BUX 47 262,34 -0,5% 2,1% 5,4% 7,9% 20,0% 33,7% ATX 3 042,61 -0,6% -2,4% -6,6% -2,7% -8,5% -9,5% PX 1 296,67 -0,2% -1,6% -5,9% 7,9% -1,0% 20,5% WIG20 62 285,97 -2,4% -2,9% -1,1% 8,4% 8,5% 8,7% Magyar blue chipek OTP 10 795 -2,2% -2,0% 4,8% 6,8% 22,4% 10,2% Mol 2 820 -0,6% 1,7% 2,8% 8,4% 6,1% 9,4% Richter 8 725 1,5% 6,0% 6,8% 5,1% 20,6% 63,1% Magyar Telekom 418 1,5% -3,1% -1,9% 23,3% 10,9% 0,7% Nyersanyagok WTI 68,09 -2,0% -8,2% -10,0% -15,1% -40,6% 1,6% Brent 73,58 0,0% -6,2% -7,5% -13,4% -40,2% -5,2% Arany 1 971,45 0,7% 0,1% -0,6% 8,6% 6,8% 51,2% Ezüst 23,56 1,4% 1,7% -5,7% -0,8% 8,3% 42,7% Devizák EURHUF 370,7750 0,2% -0,4% -0,2% -7,4% -6,6% 16,0% USDHUF 347,7864 0,8% 0,6% 2,7% -7,3% -6,1% 27,0% GBPHUF 431,3049 0,8% 0,7% 1,7% -4,5% -7,5% 18,6% EURUSD 1,0661 -0,6% -0,9% -2,9% -0,1% -0,5% -8,7% USDJPY 139,8 0,0% 0,6% 2,7% 4,9% 8,7% 28,7% GBPUSD 1,2394 -0,1% 0,2% -1,0% 3,0% -1,7% -6,9% Kriptovaluták Bitcoin 27 219 -1,8% 3,4% -3,1% 63,9% -14,3% 263,3% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,65 -1,4% -2,7% 1,5% -4,9% 27,9% 27,5% 10 éves német állampapírhozam 2,27 -3,7% -7,4% -2,1% -11,4% 101,8% 562,4% 10 éves magyar állampapírhozam 8,04 -0,5% 0,0% 1,4% -13,1% 10,1% 149,7% Forrás: Refinitiv, Portfolio

