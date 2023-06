Nagy változás jön a Mastercardnál: Magyarországon is új szolgáltatások jönnek

Portfolio 2023. június 01. 10:32

Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója a Portfolio Financial IT konferencián tartott előadásában bejelentette, hogy a társaság üzleti transzformáción megy keresztül, és az év közepétől kezdve Magyarországon is új szolgáltatásokat vezetnek be.