Kiszivárgott: lazít Katar a gázeladás szabályain, ami Magyarországnak is kapóra jöhet

Az eddig megköveteltnél lazább feltételekkel kötött a múlt héten gázszerződést Katar Bangladessel, ez pedig biztató hír lehet Magyarországnak is a majdani feltételek szempontjából.

A QatarEnergy az eddig megkövetelt 20 éves futamidő helyett 15 éves gázszerződésbe egyezett bele a múlt héten Bangladessel, és a szerződéses ár nagyjából 12,6%-os mértékben van a Brent kőolaj árához kötve, amelyre 50 dollárcentnyi ár rakódik millió brit hőegységenként – szivárogtatta ki egy névtelen forrás a Bloombergnek. Ez rövidebb futamidő, mint az eddig jellemzően megkövetelt 20 év, amely miatt például Németország és Japán is idegenkedett, illetve kedvezőbb árazási feltételeket is jelent, ami a feltörekvő piaci gázvásárlóknak szintén kedvező lehet.

A lazább katari feltételek két főbb okkal is összefügghetnek:

Egyrészt a fokozódó amerikai gázpiaci nyomással, hiszen az ott felfutó termelés miatt az amerikai szereplők egyre lazább feltételeket támasztanak a leendő vevőknek, amivel kénytelen versenyre kelni Katar is.

Másrészt amiatt, mert Katar óriási LNG-kitermelés fokozási projektbe fogott, a meglévő kapacitásait mintegy 60%-kal akarja növelni a globális zöld átállásra építve, ami az olaj és szén felől a gáz felé terelheti a keresletet, de a 2026-2027 körültől belépő 49 millió tonnányi új gázkitermelési kapacitásból a hírek szerint eddig mindössze 6 millió tonnányira van vevő. Így tehát a katariakat is szorítja a helyzet, hogy minél több vevőt találjanak, akik lehetőleg minél hosszabb távra elköteleződnek.

Ez a kétféle erő az éppen tárgyalás alatt álló kínai, indiai, tajvani és pakisztáni gázvásárlási szerződésekre is kihathat, sőt a múlt héten bejelentett magyar gázvásárlás árazási paramétereire is. Egyelőre csak annyi tudható a kormányfő bejelentése szerint, hogy Magyarország is fog Katarból gázt vásárolni. A Portfolio információi szerint pedig erről egy megállapodás is született, de a részletes paraméterek kidolgozása még hátra van, részben amiatt, mert a katariak sem tudnak most még szállítani, a két gázmező kibővítése még évekbe telik.

Közben ennél már kicsit konkrétabb az azeri gázvásárlásunk, hiszen már alá is írta a két fél a megállapodást, amelynek keretében az idei év negyedik negyedévében 100 millió köbméternyi azeri gáz érkezik Magyarországra, illetve ez alapját képezi majd a következő években az évi 2 milliárd köbméternyi gázvásárlásnak is.

