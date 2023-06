Milliárdos kárösszeggel indult az idei viharszezon

Biztosítási szempontból viszonylag csendes volt a május, a hagyományos viharszezon első hónapjában a biztosítók mintegy egymilliárd forintot fizettek már ki vagy tartalékoltak kárkifizetésekre - közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).

A MABISZ 2010 óta gyűjti össze a május-augusztusi viharszezon kárkifizetéseit. Tavaly lakásbiztosításokra 7,5 milliárd forintot fizettek ki a társaságok az időjárási anomáliák kapcsán, mintegy hatvanháromezer bejelentésre. Idén májusban a már kifizetett és a kifizetésekre tartalékolt összegek megközelítik az egymilliárd forintot és több mint tizenkétezer bejelentéshez kapcsolódnak - derül ki a közleményből.

Az elmúlt évben arányaiban éppen a május számított „erős” hónapnak. 2,4 milliárdnyi kárkifizetést hagytak maguk után a viharos napok és mintegy tizennyolcezer bejelentés érkezett a társaságokhoz. Idén ugyan a májusi esőt kevésbé kísérték a tavalyihoz hasonló erősségű szélviharok, ám a szupercellák egy-egy kisebb területen így is súlyos károkat tudnak okozni. Különösen Budapest, valamint Gyula, Kétegyháza, Bogyiszló, Szombathely, Nyíregyháza és Győr városok bizonyultak kiemelt célpontoknak. Jellemzően beázások és a felhőszakadások egyéb következményei miatt fordultak a biztosítókhoz.

Az időjárás egyre szélsőségesebbé válását jelzi, hogy már nemcsak a május-augusztusi időszakban lehet pusztító viharokra számítani. Idén például csak egy nap, a február 4-i szélvihar nyomán több mint tizenhárom ezren fordultak a társaságokhoz, ennek nyomán 1,8 milliárd forintot fizettek ki vagy tartalékoltak kifizetésekre. Ezekben az adatokban nincsenek benne az ipari létesítményekben, illetve közintézményekben, valamint a mezőgazdaságban keletkezett károk - írja a MABISZ.

Az időjárási katasztrófa valós pusztításának mértékéhez hozzátartozik az is, hogy ebben az összegzésben csak a biztosítók kártalanítási tételei szerepelnek, ám a lakóingatlanok több mint egynegyede (egymilliónál is több lakás, családi ház, stb.) nem rendelkezik lakásbiztosítással.

A hagyományos piaci termékek mellett már tizenkét társaság jelent meg a piacon az MNB által jóváhagyott Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítással is. Szerződéseinket érdemes évente legalább egyszer, a szerződéskötési évforduló közeledtével felülvizsgálni, hogy ingatlanunk esetleges korszerűsítése, ingóságaink gyarapodása után, illetve az erős inflációs környezetben is megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezünk-e.

A viszonylag kisebb károsodások helyreállítására isa korábbi éveknél magasabb összegeket kell szánni – vagyis egyre erősebben érződik a kárinfláció jelensége.

Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy ne váljunk alulbiztosítottakká. Erről akkor beszélünk, ha lakásunk, házunk újjáépítésének, ingóságaink újrabeszerzésének költségei meghaladják a szerződésben rögzített un. biztosítási összegeket. Alulbiztosítottsághoz vezethet az erősödő inflációs környezeten kívül az is, ha a szerződésünkben házunk, lakásunk alapterülete helytelenül van megadva.

A jelenségre a MABISZ január közepétől egy hónapos kampányban hívta fel az ügyfelek figyelmét a közösségi médiában. A lakossági és üzleti ügyfeleket egyaránt érintő alulbiztosítottság elkerülése érdekében a szövetség a honlapján is alapos tájékoztatást nyújt a teendőkről, valamint hasznos tanácsokkal szolgál a lakásbiztosítási szerződések megkötéséhez.

Kár esetén az ügyfelek bejelentéseiket személyesen, telefonon, vagy akár e-mailen is megtehetik. A legtöbb biztosító a gyorsabb és kényelmesebb kárrendezési folyamat érdekében online kárbejelentési, esetleg kárrendezési lehetőséget is kialakított a honlapján, élő videós kárfelvételre is van már példa. A kárszemléig csak a legszükségesebb állagmegóvási munkálatokat végezzük el, és lehetőleg készítsünk mindenről fényképfelvételeket, akár okostelefonunk segítségével - hívja fel a figyelmet közleményében a MABISZ.

Címlapkép forrása: Getty Images