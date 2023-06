Romlik a hangulat, lefordultak a tőzsdék

Elfogyott az amerikai tőzsdefelügyelet türelme, és két nap alatt nekiment a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének és a legnagyobb amerikai kriptotőzsdének is. A vádak között szerepel az, hogy a cégek elmossák az amerikai és a külföldi szolgáltatások közötti határokat, több szolgáltatást vonnak össze egyáltalán nem konvencionális módon, összemossák a tőzsdék és az ügyfelek eszközeit, vagy hogy nem regisztrálják be a szolgáltatásaikat az Egyesült Államokban. A kriptotőzsdék elleni mostani támadásoknak azonban van egy központi kérdése, mégpedig az, hogy vajon a kriptoeszközök olyan egyedi termékek, amikre egyedi szabályozásnak kellene vonatkoznia, vagy a már meglévő szabályozást kellene rájuk alkalmazni. Az eseményekre a tőzsdei árfolyamok is nagyot mozdultak.