Nem árt résen lenni: még azt is meglepheti a dübörgő technológiai forradalom, aki digitális bajnokként tekint magára

Az Amazon Web Services 2023. június 5-én nyitotta meg az első budapesti irodáját, ami része az AWS folyamatos közép-kelet-európai bővülésének, és hozzásegíti a vállalatot ahhoz, hogy hatékonyabban szolgálja ki a növekvő számú régiós ügyfélbázisát és partnereit. A magyarországi bővítés kapcsán Tomasz Stachlewskivel, az AWS közép-kelet-európai régiójának technológia vezetőjével beszélgettünk. Szóba került a helyi cégek digitális érettsége, a technológiával kapcsolatos tudatosságuk, és kitértünk arra is, hogyan tudja egy kezdő vállalkozás kihasználni a felhő nyújtotta lehetőségeket, ideértve a generatív AI-t is.

Miért választotta az AWS Budapestet? Hogyan értékelnéd a közép-kelet-európai régiót és Magyarországot az IKT-szakemberek tekintetében?

Számunkra magától értetődő volt, hogy az új irodát Magyarországon nyitjuk meg. Az előzményekről annyit érdemes elmondani, hogy már több éve együttműködünk itt több különböző céggel, és 2020-ban végrehajtottuk az első infrastrukturális beruházást is Magyarországon. A mostani bővítés közvetlen folyománya annak, hogy 2020 januárjában az AWS létrehozta a budapesti kiszolgáló bázisát, amellyel olyan fejlett technológiákat biztosítanak a helyi ügyfelek számára, mint az Amazon CloudFront tartalomszolgáltató hálózati szolgáltatás, az AWS rendszerein futó alkalmazások számára védelmet garantáló AWS Shield, valamint az AWS WAF, amely a webes alkalmazásokat védi a gyakori támadásoktól. Az AWS lokális kiszolgáló bázisa ugyanakkor hozzákapcsolta Magyarországot az AWS globális infrastruktúra-hálózatához.

Magyarország jó választásnak bizonyult, hiszen rendelkezik magasan képzett munkaerővel, különösen a technológiai területen. Emellett Magyarországon több nagyszerű cég működik, amelyek már foglalkoztatnak jól képzett szakembereket. Emiatt döntöttünk úgy, hogy a közép- és kelet európai régióban legközelebb Magyarországon bővítenénk.

Hogyan értékelnéd a szakember-utánpótlást?

Úgy gondolom, hogy a magas szintű technológiai szakértelmet igénylő vállalatok, mindig azt fogják mondani, hogy lehetne jobb a helyzet. Nem csoda, hiszen a professzionális tudásra nagyobb igény mutatkozik, mint valaha. Minden vállalat keresi az informatikai szakembereket, különösen azok, akik gépi tanulással foglalkoznak. Ez egy viszonylag új terület, ezért egy darabig még biztos nem lesz elég ember a piacon. Ha viszont Magyarországot nézzük, akkor azt látjuk, hogy lenyűgöző a szakember-utánpótlás, és mi úgy döntöttünk, kihasználjuk ezt.

Mi a helyzet a műszaki beszállítókkal, akikkel együtt dolgoztok?

Számos partnerrel dolgozunk együtt, főleg technológiai tanácsadókkal, akik segítenek ügyfeleinknek implementálni a szolgáltatásainkat. Magyarországon több partnerünk is van már, a többi beszállítót pedig majd a felmerülő igény és az adott helyzetet figyelembe véve választjuk ki. Úgy gondolom, hogy Magyarország ebből a szempontból is jó választás volt.

Mit lehet elmondani a magyar cégekről a digitális transzformáció szempontjából? Rendelkeznek-e a szükséges képességekkel, hogy megugorják a kihívásokat?

A digitális transzformáció egy folyamat, amelynek sok vállalat még az elején áll, ez pedig a magyar cégekre is igaz.

Ha azonban valaki pár évvel ezelőtt keresztülment a folyamaton, most újra az elején találhatja magát, hiszen a generatív AI és a gépi tanulás olyan új lehetőségeket nyitnak meg, amelyekre korábban nem is gondoltunk.

Mi azért vagyunk jelen, hogy a megoldásainkkal segítsük az átállást, és megkönnyítsük a bevezetést.

Sok vállalat keres hatékonyabb adatelemzési és adatbázis-építési módszereket. Példaként említhetném a magyarországi Lensát, amely az AWS platformja segítségével könnyebben elérheti a külföldi piacokat. A Lensa egy olyan platformot hozott létre az AWS-en keresztül, amelyen most már több mint 20 millióan keresnek állásajánlatokat. A munkaadók és potenciális munkavállalók összekapcsolására a Lensa az AWS gépi tanulás modulját használja.

Hogyan használja ki az AWS az adat- és elemzési képességeket az üzleti döntések és előmozdítására?

Az AWS előnye, hogy több olyan szolgáltatást fog össze, amelyeket nem csak az ügyfelek, hanem maga az Amazon is használ. Vannak vállalatok, amelyek elegendő adattal rendelkeznek, viszont szükségük van a technológiára ahhoz, hogy fel tudják dolgozni, és ki tudják elemezni ezeket. Nekik olyan megoldásokat fogunk nyújtani, amelyek lehetővé teszik az adatok gyorsabb elemzését gépi tanulással.

Az Amazonnál szerzett ismeretek alapján kifejlesztettük a globális ellátási lánc megoldásunkat, amelyet most különböző harmadik feles szereplőknek is kínálunk. Ezek a cégek felhasználhatják a gépi tanuláson alapuló tudásunkat, így hatékonyabban elemezhetik ki a logisztikai eseteket az iparágukban.

Az AWS több különböző kis, közepes és nagyvállalat számára nyújt megoldásokat. A felhő legnagyobb előnye, hogy ha van egy ötleted, és a legnagyobbakkal akarsz versenyezni, akkor könnyen megteheted, hiszen néhány perc alatt igényelhetsz szervereket a megvalósításhoz.

A felhőszolgáltatás szépsége, hogy kiegyenlíti a küzdelmet: a siker sokkal inkább azon múlik, hogy jó-e az ötleted, és sokkal kevésbé a méreten vagy a tőkeerőn.

Mennyibe kerülnek ezek a szolgáltatások a cégeknek?

A felhőszolgáltatás a "pay as you go" (fizess annyiért, amennyit használsz) modellben működik, tehát kis léptékben is el lehet kezdeni, például egy szerverrel, aztán idővel növelni lehet a kapacitást. Ebben a modellben a cég pontosan annyit fizet, amennyit valóban használ. Ennek köszönhetően könnyen ki lehet számolni, hogy mennyibe fog kerülni egy ötlet megvalósítása a felhőben.

Van, hogy egy üzleti ötlet egyszerűen nem jön be. A felhő megjelenése előtt be kellett fektetni egy szerverparkba, még akkor is, ha végül senki nem használta a termékünket.

A felhőben máshogy van: ha az ötlet nem működik, nem kell feleslegesen fizetni a fel nem használt kapacitásokért.

Ez a rugalmasság vonzza a cégeket a legkisebbektől a legnagyobbakig, hiszen tudják, hogy mindig meg lehet állni, és így a felhő nem jelent akkora kockázatot. Ilyenkor mindig a Rovio nevű játékfejlesztő céget említem meg, mint jó példát. A Rovio sokáig olyan játékokat fejlesztett, amelyekkel senki nem játszott, de aztán 60 vagy 70 játék után végre előálltak egy olyan játékkal, ami világszerte ismert lett. Ez volt az Angry Birds, amelybe hirtelen az egész világ beleszeretett. Mivel már a legelejétől a felhőben fejlesztettek, két előnyük is volt. Először is, amikor látták a sikert, képesek voltak skálázódni, hogy ki tudják szolgálni a hirtelen több milliósra bővült felhasználói bázist. Másodszor: sokat kísérletezhettek, viszonylag alacsony költségek mellet, még azelőtt, hogy befutottak volna.

Hogyan használja ki az AWS az AI-t?

Az Amazon immár 20 éve használ gépi tanuláson alapuló technológiákat a kereskedelmi platform ajánló rendszerétől kezdve egészen az Amazon raktáraiban dolgozó robotokig. Az AWS kínálatában is vannak gépi tanuláson alapuló szolgáltatások, amelyek közül több az Amazon tapasztalataira és tudására épít. Van egy szolgáltatásunk, az Amazon Personalized, amelyet az Amazon.com ajánlórendszerére építettünk. Két-három évvel ezelőtt az Amazon úgy döntött, hogy ezt az eszközt másoknak is értékesíteni fogja. Tehát gyakorlatilag minden olyan vállalat, amely e-kereskedelmi webhellyel rendelkezik, használhatja az Amazonnál meglévő képességeket.

Van egy önműködő miniautónk, amellyel az ügyfelek megtanulhatják, hogyan kell gépi tanulási modellt építeni. El kell érniük, hogy az autó önműködő legyen, kanyarodjon, megálljon az akadályok előtt stb. Így szeretnénk megmutatni a vállalatoknak világszerte, hogy tudják kihasználni ezt a technológiát arra, hogy izgalmas termékeket hozzanak létre.

Olyan vállalatokról van szó, amelyek korábban soha nem használták gépi tanulást, most viszont valódi fizikai eszközökön gyakorolhatnak.

Jelenleg szinte mindenki azon töpreng, hogyan és hol használhatná fel a generatív AI-t a vállalkozásában. Az AWS itt lép be a képbe, és igyekszik ügyfeleinek különböző megoldásokat kínálni a különböző igényekhez és helyzetekhez. Van egy Bedrock nevű megoldásunk, amellyel harmadik feles szolgáltatók modelljeit lehet nyílt forráskódból felhasználni. Ha szeretnéd használni a generatív AI-t, hogy megoldj egy problémát vagy érdekesebbé, vonzóbbá tedd a termékedet, akkor ezzel megteheted.

Már most vannak ügyfeleink, amelyek használják ezt a technológiát. Például a Bloomberg is létrehozott egy saját generatív AI-t, a Bloomberg GPT-t, amely kifejezetten pénzügyi modellekhez készült. Ők maguk építették ezt az AWS platformján, amely kifejezetten a pénzügyi vállalatok számára lett kialakítva.

Mennyire ismerik a cégek a feltörekvő technológiákat, ismerik az implementációval járó üzleti előnyöket?

Ez egy összetett téma, de úgy gondolom, hogy nagyjából mindenki tisztában van a feltörekvő technológiák fontosságával. Az IoT, a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás és a felhő egytől egyig olyan fogalmak, amelyek szinte már mindenki számára ismertek. Azzal legalábbis mindenki tisztában van, hogy nagy hatással lesznek a vállalati működésre. Abban azonban már nagyobb eltérések vannak, hogy ki, milyen mélységben érti meg ezeket a technológiákat. A felhő fogalma nem új, már az elmúlt 20 évben is jelen volt a köztudatban, de sok vállalat még mindig nem tudja, miről is van szó.

A felhőt nem kezelhetjük úgy, mintha csak egy egyszerű adatközpont lenne. Ha csak egyszerűen áthelyezed a rendszereidet a felhőbe, nem tudod kihasználni a technológia összes előnyét. Sokat kell még fejlődni abban, hogy az emberek jobban megértsék, pontosan mit is nyújtanak ezek a technológiák, milyen előnyökkel és milyen kockázatokkal járnak. Ez viszont nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is így van. A piaci szereplőket még mindig sokat kell edukálni.

Hogyan befolyásolja majd a DORA rendelet a harmadik feles szolgáltatók piacát? Felkészült az AWS arra, hogy eleget tegyen a törvényi változásoknak?

Az AWS már 15 éve működik az EU-s piacon, és a kezdetektől fogva szorosan együttműködünk a helyi szolgáltatókkal és a szabályozó hatóságokkal, akik specifikus helyi követelményeket írnak elő. Tehát ez idő alatt minden évben új szabályozások és elvárások merülnek fel, amelyeket a globális felhőszolgáltatóknak teljesíteniük kell. Néhány évvel ezelőtt a a GDPR volt a középpontban, arról kérdeztek minket, hogy mi történik az adatainkkal a GDPR hatálybalépésekor. Megfeleltünk a követelményeknek: a felhőszolgáltatások alkalmazkodtak az új szabályozáshoz, és a felhőt továbbra is lehet használni az EU-n belül.

Figyelni fogjuk a helyi szabályozási változásokat, ahogy eddig is tettük, de a DORA-val kapcsolatban még nem jöttek ki konkrét részletek. A korábbi tapasztalatok alapján abban bízunk, hogy minden rendben fog menni.

Fotó: Dominik Tryba