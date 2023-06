Új idei csúcsokon az amerikai indexek

Portfolio 2023. június 09. 20:16

Gazdasági adatok tekintetében ma itthon és a nemzetközi porondon sem érkezett fontos adatközlés - a hét eddigi részében nem igazán láttunk határozott mozgásokat a tőzsdéken, nagyrészt inkább csak oldalazott a piac, és a befektetők a gyorsjelentési szezon lecsengésével már inkább az amerikai és az európai jegybank jövő heti kamatdöntő ülésére készülnek.



Alapvetően bizonytalan hangulat jellemző ma is a nemzetközi piacokra, a magyar tőzsde is keresi az irányt, az OTP azonban a tegnapi több, mint 3 százalékos szárnyalást követően ma is emelkedni tud, egy ponton tavaly április óta nem látott szintre került a nagybank részvénye.