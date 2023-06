Szárnyal tovább a gázár, pedig két jó hír is érkezett – Az újabb orosz fenyegetés áll a háttérben?

Portfolio 2023. június 14. 16:32

A kezdeti esés után délutánra öthetes csúcsra, 11%-kal 40 euró/MWh fölé ugrott ma a holland gáztőzsdén a júliusi határidős gáz ára, noha két fontos kedvező hír is érkezett a gázkínálat oldaláról egy kedvezőtlen mellett. Közben az orosz nemzetbiztonsági bizottság mostanában rendszeresen kemény fenyegetéseket megfogalmazó alelnöke újból üzent, miszerint szabad kezet kapnak az oroszok az európai tenger alatti (kommunikációs) infrastruktúra rombolására. Ezt az Északi Áramlat felrobbantásáról szóló nyugati híráramlás láttán fogalmazta meg Dimitrij Medvegyev, és ez is szerepet játszhat a gázárak ugrásában, ami az áramárakat is megugrasztotta.