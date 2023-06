Szárnyal tovább a gázár

Az elmúlt napok jelentős gázár emelkedése folytatódott a csütörtöki kereskedésben is a holland TTF gáztőzsdén, hiszen ma további 12%-kal 43 euróra ugrott a júliusi határidős lejárat ára , a további lejáratoké pedig 6-10%-kal 55-60 eurós tartományba ugrott.

Egyelőre további új fejleményt nem látunk a szárnyalás mögött az elmúlt napokban megírt tényezőknél: eszerint a norvég kitermelés egy kis része műszaki okok miatt egyelőre továbbra is áll, illetve a volt orosz elnök szabad kezet adott a nyugati hatalmak tenger alatti kommunikációs vonalainak rombolására az Északi Áramlat felrobbantásának megtorlásaként, ami az energetikai infrastruktúrákra is kockázatot jelent.

Emellett fontos nyugtató tényező (lenne) a gázpiacoknak, hogy az Ukrajnán, illetve Törökországon keresztüli orosz szállítások rendben zajlanak a Török Áramlat múlt heti karbantartása után, igaz múlt hét végén az oroszok felől érkezett fenyegetés, hogy leállhat az ukrajnai tranzit. Egyelőre azonban a napi nominálási adatok nem utalnak erre, hiszen a friss adat szerint a Gazprom ma is 41,6 millió köbméternyi gázt küld az ukrajnai tranziton Európa felé.

Az is lényeges gázpiaci nyutató tényező (lenne), hogy az uniós tártárolók feltöltése továbbra is nagyon jól halad, már 73% körül jár, és a ma reggeli kínai makroadatok a fellendülés megtorpanásáról szólnak, ami a Kína felőli gáz elszívó hatást továbbra is fékezheti.

Ezzel együtt a gázár már 43 euró felett jár, azaz néhány hét alatt lassan duplázódásról beszélhetünk.

Címlapkép forrása: Getty Images