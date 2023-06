Orosz lázadás: így reagálhatnak a piacok a nyitás után

A nehézfegyverzetű orosz zsoldosok hirtelen visszavonulása Moszkvából enyhítette a feszültséget és csökkentette a Vlagyimir Putyin elnök hatalmát fenyegető veszélyt. Ez a fejlemény vegyes reakciókat váltott ki a befektetők és az elemzők körében, egyesek rövid távon pozitív hatást jósolnak a piacokra, ha Oroszország belső hatalmi harca gyorsan megoldódik. Mások azonban úgy vélik, hogy az orosz vezetés körüli bizonytalanság miatt a befektetők a biztonságos menedékek felé menekülhetnek, és óvatosak maradnak az elkövetkező napokban.

A helyzet továbbra is képlékeny Oroszországban, és a piacok várhatóan szorosan figyelemmel kísérik az oroszországi fejleményeket - írja a Reuters hírügynökség.

A Wagner zsoldoscsoport pénteken kezdődött, majd szombaton befejeződött előrenyomulása Moszkva felé aggodalmat keltett a befektetők és az elemzők körében. A helyzetet sikerült vérontás nélkül lecsillapítani, de jelzésértékű volt Vlagyimir Putyin elnök hatalmának megtartása szempontjából.

Mivel elmondható, hogy ezzel az új geopolitikai eseménnyel a bizonytalanság fokozódik, a biztonságos menedékként szolgáló eszközök, mint például az állampapírok, az arany és a japán jen valószínűleg felértékelődnek. A befektetőkre leginkább az óvatosság és az éberség lesz jellemző a következő napokban - derül ki a Reuters által megkérdezett alapkezelői és elemzői körképből. Profitálhat továbbá ebben a kockázatkerülő hangulatból az amerikai dollár is.

A piacokra gyakorolt hatás az orosz belső hatalmi harc kimenetelétől függ. Ha ez a háború mielőbbi befejezéséhez vezet, az rövid távon pozitív hatással lehet a piacokra. Ha azonban az oroszországi vezetéssel fordulhatnak.

A globális részvények már a múlt héten is gyengültek a stagflációs aggodalmak miatt, és az Oroszországból érkező hírek valószínűleg nem változtatnak ezen. Volt olyan piaci szakember is, aki úgy vélekedett, hogy általában az ilyen geopolitikai eseményeknek csak rövid életű hatásuk lesz a piacokra, viszont most megjelenhet a részvénypiacokon az ezzel kapcsolatos félelem, hiszen az indexek már eleve magasan vannak.

Egyes piaci vélemények szerint a hétvégi események rávilágítottak arra, hogy Putyin egyértelműen meggyengült.

Címlapkép forrása: Getty Images