A világ leggazdagabb emberének cége már sokadszor nem fizet

A sydneyi székhelyű Facilitate Corp magáncég június 29-én nyújtotta be a keresetet az Egyesült Államok észak-kaliforniai kerületi bíróságához, szerződésszegésre hivatkozva, amiért a Twitter nem fizette ki az általa kiállított számlákat. .

Ez nem az első eset, hogy számlák és bérleti díjak miatt perelik a Twittert azóta, hogy Elon Musk tavaly 44 milliárd dollárért megvásárolta a közösségi médiaplatformot.

A Facilitate elmondta, hogy 2022-től 2023 elejéig szenzorokat szerelt fel a Twitter londoni és dublini irodáiban, befejezte egy iroda berendezését Szingapúrban, és kiürített egy irodát Sydneyben.

Ezekért a munkákért a Twitter mintegy 203 000 fonttal, 546 600 szingapúri dollárral és 61 300 ausztrál dollárral tartozott a cégnek - közölte a Facilitate. A Facilitate közölte, hogy kártérítést követel a bírósági tárgyaláson meghatározandó összegben, valamint a jogi költségeket és a törvényes kamatok maximális mértékét.

Májusban egy PR-cég nyújtott be keresetet egy New York-i bíróságon, mondván, hogy a Twitter nem fizette ki a számláit, míg az év elején az amerikai székhelyű Innisfree M&A Inc tanácsadó cég perelte be a vállalatot, mintegy 1,9 millió dollárt követelve az állítása szerint kifizetetlen számlák miatt. Emellett a brit Crown Estate, a monarchiához tartozó ingatlanportfóliót kezelő független kereskedelmi vállalkozás januárban bírósági eljárást indított a Twitter londoni székházának állítólagos kifizetetlen bérleti díja miatt.

