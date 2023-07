Ilyet még sosem csinált az Audi - Ekkora lenne a baj Kínában?

Az Audi állítólag előrehaladott tárgyalásokat folytat egy elektromos jármű (EV) platform megvásárlásáról a kínai állami tulajdonú SAIC Motor autógyártótól. Források szerint azért szánta el magát erre a német prémiumgyártó, mert EV-eladásai jócskán elmaradnak a versenytársak, például a Tesla és a Nio mögött a világ legnagyobb autópiacán.

A Volkswagen prémium autómárkája a SAIC EV-egységének, az IM Motorsnak a tulajdonában lévő EV-platformot kívánja átvenni. Az IM Motors, a SAIC által birtokolt prémium EV márka 2022 júniusában kezdte meg első modelljének, az L7 szedánnak az első szállításait. A vállalat befektetői között tartja számon az többek között e-kereskedelmi óriás Alibabát.

Míg az Audi és a SAIC egyaránt elutasította, hogy kommentálja a folyamatban lévő tárgyalásokat, továbbra sem világos, hogy az Audi milyen árat ajánlott az EV platformért, vagy hogy a SAIC folytatja-e az L7 szedán gyártását a megállapodás után.

A Mingjing Pro kínai médium egyébként kedden számolt be arról, hogy az Audi esetleg átveszi a platformot, de korábban a német Automobilwoche is azt írta, hogy az Audi több gyártóval is tárgyalásban áll egy EV platform megvásárlásáról - bár nem nevezte meg őket.

A hagyományos autógyártók, mint például a Volkswagen vagy a Toyota igyekeznek lépést tartani a Teslával és más kínai EV-gyártókkal, és jellemzően saját, házon belüli új EV-platformokat terveznek, ezzel csökkentve a költségeket, növelve a teljesítményt, és megőrizve a marzsokat.

Az Audi egyébként még sosem vásárolt járműplatformot más gyártótól.

Ehelyett a Kínában kapható modellek esetében a Volkswagen MEB platformját használta, miközben egyidejűleg a Porschéval közösen egy új EV platformot fejlesztett. A múlt hónapban az Audi vezérigazgatója, Markus Duesmann, aki szeptemberben távozik posztjáról, a Reutersnek azt mondta, hogy a márkának fel kell gyorsítania az új modellek fejlesztését, hogy megfeleljen az elektromos járművek iránti megnövekedett keresletnek, különösen Kínában.

Viszont a cég értékesítési teljesítménye elmaradt a várakozásoktól, részben a kínai igényekre optimalizált járművek hiánya miatt. Az Audi két EV-modellt - Q4 e-tron és Q5 e-tron - kínál Kínában, amelyeket a Volkswagen MEB platformján fejlesztettek ki.

Az Audi csak az első negyedévben alig több mint 3000 EV-t értékesített Kínában, szemben a BMW 21 646 darabos és a Tesla 137 429 darabos eladásaival. E szakadék áthidalására és az elektromos járművek iránti növekvő kínai kereslet kielégítésére az Audi és a Porsche közösen fejleszt egy új EV platformot, a "Premium Platform Electric"-et (PPE). Ezt az új platformot a tervek szerint 2024 végétől fogják alkalmazni az Audi changchuni gyárában.

Forrás: Reuters

Címlapkép: Shutterstock