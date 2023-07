Itt van Elon Musk új cége, az xAI

Az xAI mögött álló csapat olyan személyekből áll, akik korábban olyan neves szervezetekben dolgoztak, mint a DeepMind, az OpenAI, a Google Research, a Microsoft Research, a Twitter és a Tesla; és olyan projektekben vettek részt, mint a DeepMind féle AlphaCode és az OpenAI GPT-3.5 és GPT-4 chatbotjai. Musk úgy tűnik, hogy az xAI-t olyan vállalatok potenciális versenytársaként pozicionálja, mint az OpenAI, a Google és az Anthropic, amelyek a ChatGPT, a Bard és a Claude chatbot modellekért felelősek.

A startup létezéséről először a Financial Times számolt be áprilisban. A cikk azt is megemlítette, hogy Musk jelentős számú GPU processzort szerzett be az Nvidia-tól, potenciálisan egy nagy nyelvi modell működtetéséhez. Ugyanebben a hónapban Musk a Fox Newsnak adott interjú során beszélt a "TruthGPT" nevű új AI-eszközzel kapcsolatos terveiről. Aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a meglévő AI-cégek a "politikailag korrekt" rendszereket helyezik előtérbe.

Dan Hendrycks, a San Francisco-i székhelyű Center for AI Safety nonprofit szervezet ügyvezető igazgatója az xAI egyik tanácsadója lesz. Májusban a központ közzétett egy levelet, amelyet technológiai vezetők, köztük Musk írtak alá, és amelyben hangsúlyozták, hogy az AI kockázataival foglalkozni kell. A levelet azonban néhány akadémikus és etikus kritikával illette, akik szerint a mesterséges intelligencia jövőbeli veszélyeire való túlzott összpontosítás eltereli a figyelmet azokról a valós károkról, amelyeket egyes algoritmusok jelenleg okoznak.

Greg Yang, az xAI társalapítója kijelentette, hogy a startup elmélyül az úgynevezett "deep learning matematikájában", a mesterséges intelligencia egyik kulcsfontosságú aspektusában, és célja, hogy átfogó elméletet dolgozzon ki a nagy neurális hálózatokra, és ezzel a mesterséges intelligenciát a következő szintre emelje.

A beszámolók szerint Musk márciusban Nevadában alapította az xAI-t. Korábban a Twitter nevét néhány pénzügyi bejelentésben ideiglenesen "X Corp"-ra változtatta. Az xAI honlapja azonban egyértelművé teszi, hogy az X Corp-tól elkülönül, és hangsúlyozza, hogy szorosan együtt kíván működni az X-szel (Twitter), a Teslával és más vállalatokkal a küldetésük előmozdítása érdekében.

Címlapkép: Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images