Több gyárát bezárja a Magyarországon is jelen lévő autóipari beszállító

A svéd Autoliv autóipari biztonsági felszerelésekkel foglalkozó csoport bejelentette, hogy a korábban bejelentett gyárbezárások valószínűleg a németországi Elmshornt és a brit Congletont fogják érinteni egy költségcsökkentési kezdeményezés részeként. A fejlemény azért is érdekes, mert az Autoliv Magyarországon is jelen van.

Az Autoliv a világ számos vezető autógyártója számára kulcsfontosságú beszállító. A cég világpiaci részesedése a légzsákok piacán 42 százalékos, a biztonsági övek piacán 44 százalékos, a kormányművek piacán pedig 37 százalékos volt 2020-ban. A gyárbezárásról szóló döntés azért is érdekes, mert az Autoliv Magyarországon is jelen van, tavaly év elején stratégiai együttműködési megállapodást is kötött a kormánnyal. Az akkori tájékoztatás alapján az Autoliv Ipari és Kereskedelmi Kft. 1800 embernek ad munkát Sopronkövesden.

Június elején az Autoliv nyilvánosságra hozta, hogy 11 százalékos létszámcsökkentést tervez, és több, akkor meg nem nevezett európai gyárat bezár. A vállalat azt nyilatkozta, hogy ezek a kezdeményezések racionalizálják logisztikai és földrajzi lábnyomát, miközben jelentősen csökkentik költségeit.

A szerkezetátalakítás első szakaszában a tervezett 8 000 fős leépítésból 1 100 fős létszámcsökkentést hajt végre a cég. Ezek a kezdeti leépítések a második negyedévben várhatóan mintegy 105 millió dollár megtakarítást eredményeznek. Az Autoliv azonban tisztázta, hogy ezek a megtakarítások nem befolyásolják a tiszított üzemi marzsot sem a negyedévre, sem a 2023-as év egészére vonatkozóan.

Forrás: Reuters

Címlapkép: Shutterstock