Vigyázz a külföldi nyaralással! Ha nem telefonálsz, akkor is jöhetnek a több tízezres roaming számlák

Igen kellemetlen meglepetéseket okozhat az, ha egy külföldi, nem EU-s országban lévő tartózkodás esetén a hónap zárásakor több tízezres roaming számlába futunk bele, annak ellenére, hogy nem használtuk külföldön a telefonunkat. Mégis előfordulhat ilyen, és ami talán még a pénzügyi károknál is kellemetlenebb, hogy létezhet olyan helyzet, hogy teljesen idegen emberek jelentkeznek be a vonal végén helyettünk, amikor a saját, magyar telefonszámunkat hívják. Egy Olvasónk élménybeszámolója következik.

Nem árt résen lenni, ha nem az EU-s országok valamelyikében tartózkodunk, előfordulhat ugyanis, hogy a tudtunk nélkül, idegen emberek fogadják a saját telefonszámunkra beérkező hívásokat. Edukáció, és a figyelemfelkeltés céljából osztjuk meg egy Olvasónk tapasztalatait, aki itthon a Yettel előfizetéses szolgáltatását veszi igénybe, és akit egy 3-as roaming díjzónás országban, Grúziában értek meglepetések.

Előzetesen a roaming szolgáltatásokról érdemes tudni, hogy ha Grúziába utazunk 3-as roaming díjakkal kell számolnunk, amiről a hazai szolgáltatók tájékoztatást is küldenek sms-ben, az érkezést követően. A Yettel partnerhálózata Grúziában a Magticom, náluk a hívásindítás Magyarország irányába 889 forint/perc, a fogadás 375 forint/perc és az sms küldésnek, illetve az adatroamingnak is előre meghatározott díjai vannak. Tehát, ha valaki a kint tartózkodása idején a magyar telefonszámával fogadja a szintén +36-os előhívóval rendelkező magyarországi hívásokat, akkor az percenként 375 forintjába kerül.

Olvasónk 10 napot töltött Grúziában, és néhány nap után gyanússá vált számára, hogy a Magticom hálózatára csatlakozva egyetlen beérkező hívása sem volt, másrészt az ismerősei közül is néhányan jelezték az internet alapú applikációk egyikén, hogy valaki ugyan felveszi a telefonját (amikor a magyar számát hívják) néha egy hölgy, néha egy férfi, de csak erős "halózás", vagy esetleg valamilyen "furcsa" nyelven való beszéd hangzik el és az angolul feltett kérdésekre sem jön válasz (mintha a halózó fél nem is hallaná a másik oldal kérdéseit).

Vagyis úgy tűnik, hogy bizony előfodulhat, hogy egy külföldi országban a saját telefonszámunkra indított hívásokat, nem mi, hanem egy teljesen más ember fogja megkapni.

Olvasónk a Yettel ügyfélszolgálatához fordulva elsőként azt a tájékoztatást kapta, hogy biztosan be van állítva a hívásátirányítás a telefonján, de tekintve, hogy ezt nem kapcsolta be (sem a telefonján nem volt beállítva, sem a szolgáltatótól nem kért hívásátirányítást), illetve minden egyes bejövő hívásnál egy másik ember vette fel a telefont, elég elképzelhetetlen szituáció lett volna elmondása szerint, hogy akár félpercenként más (feltehetően) grúz számokat adjon meg az átirányítási beállításban. Az ügyfélszolgálat így azt kérte tőle, hogy a lehető legpontosabban adja meg azon hívások adatait, amelyek nem érkeztek meg hozzá (a hívásindítás percre pontos időpontját, a helyszínt, illetve a telefonszámot is) hogy kivizsgálhassák a problémát. Olvasónk néhány hívást tudott csak pontosan megadni, az otthonról telefonáló ismerősei segítségével (ezek közül az egyik hívó szintén Yetteles előfizetéssel rendelkezett).

A technikai malőrt sem az első bejelentéskor, sem a későbbiekben nem sikerült megoldani, vagyis a továbbiakban sem tudott hívást fogadni, sms-eket sem kapott, csak a hívásindítás működött, így bejelentette a Yettel ügyfélszolgálatán a panaszát. A panasz kapcsán a későbbi érdeklődésre azt az információt kapta, hogy a szolgáltató látja, hogy létrejönnek, felépülnek ezek a hívások, de a hiba a grúz partnerszolgáltatónál lehet, az ő válaszukat azonban még várják a bejelentés kapcsán - a tájékoztatás szerint 72 órájuk van a külföldi partnernek visszajelezni - és addig nem tudják megoldani a problémát.

Olvasónk a későbbiekben más hálózatokra is próbált rácsatlakozni, egy - nem az említett partnerszolgáltató - hálózatára kapcsolódva átmenetileg megszűnt a hiba, ez azonban az ország különböző pontjain nem volt mindig elérhető. Így pár nap után, ismét idegen embereknél csörgött a telefon, ha őt akarták elérni.

A 10 napos út egész ideje alatt és utána sem lett megoldás a problémára, a roaming díjak - vagyis minden beérkező hívás, amit valaki felvett - kiszámlázásra kerültek, illetve a hivatalos válasz megérkezett a kivizsgált panaszra: a Yettel technikai csoportja azt állapította meg, hogy hívásátirányítás történt, így nem jogos a roaming díjak visszaigénylése. Illetve arra is kitértek, hogy mivel a hálózati infrastruktúra külföldi üzemeltetését a külföldi partnerek végzik, így arra közvetlen ráhatása és rálátása nincs a magyar szolgáltatónak.

Ennek megfelelően a kiszámlázott roaming díjat is a panaszt bejelentő személynek kell kifizetnie, annak ellenére, hogy egyszer sem vette fel a telefont, és talán - elmondása szerint még bosszantóbb volt - hogy nem is tudja, hogy ezen időszak alatt kik keresték, hiszen az ő beérkező hívásait idegen emberek fogadták.

A nem EU-s országban való tartózkodás esetén érdemes tehát nagyon odafigyelni, hogy biztosan nálunk landolnak-e a hívások. Illetve, ha hasonlót tapasztal valaki, akkor a legjobb megoldás talán a telefon kikapcsolása lehet (bár nem egyértelmű, hogy ilyenkor a hívó fél mivel fog találkozni, valaki ugyanúgy felveszi-e a telefont, esetleg egy automata üzenetbe botlik a hívásindító, vagy kikapcsolt állapotot fog-e jelezni. Olvasónk beszámolója szerint a manuálisan kiválasztott hálózattól függően kikapcsolt állapottal is találkoztak az őt hívók, de olyan is volt, amikor egy reklámszerű automata beszéd hangzott el, szintén percdíjakat generálva.)

Megkerestük a Yettelt a furcsa eset kapcsán

Felmerülhet a kérdés, hogy a fenti eset egyedinek számít-e, volt esetleg valamilyen hiba abban az időszakban akár a hazai, akár a külföldi szolgáltatónál, illetve országspecifikus jelenség-e, hogy idegenekhez kerülnek a hívásaink. Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk, megkerestük a Yettelt, a kérdésekre az alábbi választ kaptuk:

"A belső rendszerünkben jelenleg nem látunk az olvasó által jelzett hibára utaló jelet. A napjainkban használt modern technológiákról elmondható, az olvasó által leírt „félrekapcsolás” nem fordulhat elő, egy külföldi telefonszámra nem futhat ki tévesen egy Magyarországról indított hívás. A külföldi hanghívás esetén előfordulhat, hogy amennyiben a készülék kikapcsolt állapotban van, akkor a hívó fél a külföldi szolgáltató hangbemondását hallja azzal kapcsolatban, hogy az adott telefonszám nem elérhető, ilyen esetben akár különböző hangbemondásokkal is találkozhatnak. Ugyanakkor bizonyos SIM-kártyák esetén elenyésző esetben felmerülhetnek csatlakozási problémák – azokat az ügyfeleinket, akik érintettek a problémában, SMS-ben értesítjük a díjmentes kártyacsere lehetőségéről. Ugyanakkor ezen csatlakozási problémának nincs köze ahhoz, ami a panaszolt jelenség.

Konkrét hibát az ügyfél bejelentését követően, pontos hívásadatok birtokában tudunk kivizsgálni. Amennyiben ügyfelünktől tudomást szerzünk a hibáról, úgy természetesen azt kivizsgáljuk és javítjuk. Jogszabályi előírás alapján ügyfeleink 3 napnál nem régebbi hívásadatokkal tudják felénk jelezni az adott problémát. Fontos, hogy a Yettel a saját hálózatából indított hívásokat tudja vizsgálni, így ha más szolgáltatón keresztül érkezett a bejövő hívás, a Yettel szakemberei nem látják az adott szolgáltató tranzit partnereit, valamint azt, hogy milyen rendszereken mennek keresztül a hívások és hol végződteti. Ezeket a hívó szolgáltató tudja vizsgálni a saját szolgáltatójával."

A Yettel továbbá azt javasolta, hogy az ilyen hibát észlelő előfizetők keressék fel a konkrét esettel az ügyfélszolgálatot, vagy a webes felületen töltsék ki a hivatalos webformot, hogy az illetékes kollégák mielőbb felvehessék velük a kapcsolatot".

Címlapkép forrása: Getty Images