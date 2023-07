Remekel az OTP, kiemelkedik a magyar tőzsde

Portfolio 2023. július 18. 13:00

Gazdasági információk tekintetében ma délután Amerikában a kiskereskedelmi forgalom és az ipari termelés friss adatai jönnek. Elsősorban a felpörgő második negyedéves gyorsjelentési szezonra figyelhetnek ma a befektetők, a mai piacnyitás előtt teszi közzé legfrissebb számait a Morgan Stanley és a Bank of America is. Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszott, míg bizonytalan hangulatban zajlik a kereskedés az európai tőzsdéken is, ebből azonban elsősorban az OTP remek teljesítményének köszönhetően felfelé lóg ki a magyar piac.