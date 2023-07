Csúnya, amit a Teslával és a Netflix-szel csináltak - A guru szerint viszont most kell belőlük bevásárolni

Mindkét cég gyorsjelentésében volt némi kivetni való. A Netflixnél ugyan pozitívan alakultak az előfizetői számok – részben a jelszómegosztás ellen hozott intézkedések miatt – viszont a cég gyenge előrejelzést adott. A Tesla emellett a kiadások jelentős növekedésével számol, miután Elon Musk a céget a teljesen önvezető autók meghatározó szolgáltatójává kívánja tenni. Cramer szerint a befektetők kedvezőtlenül fogadták a terv magas költségoldali hatását, ráadásul a megvalósítás is hosszú időbe telhet.

A jelentéseket követően a Netflix árfolyama 8,4 százalékot esett.

Míg a Tesla árfolyama 9,7 százalékkal került lejjebb.

A helyzet az, hogy minden alkalommal, amikor ezek a részvények esnek, a csökkenés annyira indokoltnak, annyira ésszerűnek tűnik, hogy elriasztja a befektetőket. De ha fantasztikus menedzsmented és fenomenális termékeid vannak, akkor hosszú távon, az ilyen bukkanók ellenére is nyerni fogsz

- mondta Cramer.

A guru hangsúlyozta ezeknek a vállalatoknak a hosszú távú vízijóát, és kiemelte, hogy a befektetőknek nem kellene túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítaniuk a mostanihoz hasonló rövid távú botlásoknak. A Netflix esetében elmondta, hogy a vállalat úgy alakítja át üzleti modelljét, hogy egy olcsóbb, reklámokat is tartalmazó streaming szolgáltatást kínáljon. Cramer szerint a Netflix már bebizonyította, hogy több pénzt tud keresni a reklámcsomagos opcióval, mint a drágább hagyományos előfizetéssel. Szerinte ez az átalakulás lehetővé teszi majd a Netflix számára, hogy úgy emelje előfizetés díját, hogy közben a hirdetéseken is pénzt keres. Bár a projekt még gyerekcipőben jár, Cramer szerint ez a Netflix jövedelmezőségét alapjaiban fogja megváltoztatni.

A Teslával kapcsolatban arról beszélt, hogy a cég tervei messze túlmutatnak a negyedéves jelentéseken. Szerinte Elon Musk cége az elektromos járművek piaca után az önvezető autók, az akkumulátorok, a formatervezés, a pickupok és egyéb területek meghatározóvá szereplőjévé válhat. A Tesla egy másik óriási bevételi forrást is létrehozhatna azzal, hogy önvezető autótechnológiáját más autógyáraknak licenceli.

Ha a történelem egy kicsit is iránymutató, akkor egyelőre egyáltalán nincs vége az esésnek. Rengeteg pénz forog más ágazatokba, és ez általában két-három-négy, talán öt napig is eltart. Ne felejtsük el, hogy holnap lesz (vagyis ma – szerk.) a Nasdaq-100 újra-súlyozása is

- mondta Cramer.

A guru azonban hangsúlyozta, hogy szerinte a Netflix és a Tesla minden idők legjobb befektetései közé tartoznak, és a gyorsjelentések során semmi olyan nem hangozott el, ami miatt ezt máshogy gondolná.

Mindössze annyi történt, hogy még lejjebb fogjátok tudni megvenni a részvényeket, talán egy-két hét múlva

- mondta.

Címlapkép forrása: John Lamparski/Getty Images