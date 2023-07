Komoly pénzt fektet Németország a chipgyártásba

Éppen aznap, amikor az uniós tagállamok elfogadták az európai félvezető-ökoszisztéma megerősítését célzó rendeletet, közismertebb nevén a "chipekről szóló jogszabályt", bejelentette a saját chip stratégiáját a német kormány is. A gazdasági tárca anyagából kiderült, hogy Németország a következő években 20 milliárd eurót (7560 milliárd forint) tervez befektetni a chipgyártásba.

Németország az elmúlt időszakban több nagy chipgyártót is az országba csábított az úgynevezett uniós "chiptörvény" alkalmazásával. Az Európai Parlament nemrég jogszabályt fogadott el, amely a termelés és az innováció fellendítésével, valamint a hiány elleni sürgősségi intézkedések bevezetésével biztosítja az Európai Unió chipellátását. Az új törvény célja, hogy kedvező környezetet teremtsen a félvezetőket gyártó beruházások számára Európában azáltal, hogy felgyorsítja az engedélyezési eljárásokat és nyomon követését.

A múlt hónapban jelentették be, hogy Németország gazdaságtörténetének legnagyobb szabású külföldi befektetését indítja el az Intel amerikai technológiai vállalat. A német szövetségi kormány és az Intel megállapodása alapján az amerikai cég több mint 30 milliárd eurós beruházással félvezetőgyártó üzemet épít Magdeburgban.

A teljes finanszírozási csomagból az Intel közel 10 milliárd eurót (3780 milliárd forint), a többit pedig más chipgyártók, mint az Infineon, a Globalfoundries és a TSMC kapna. A minisztérium szerint a pénzt az Éghajlatváltozási és Átalakítási Alapból fogják lehívni, miután az Európai Bizottság jóváhagyja a projektet.

A német gazdasági minisztérium azt is közölte, hogy a világ legnagyobb félvezetőgyártója, a tajvani TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) is érdeklődik a beruházás iránt, 2021 óta pedig már konkrét tárgyalásokat is folytat egy drezdai gyár építéséről.

Az új EU-s törvény intézkedéseket határoz meg az ellátási láncok jövőbeli zavarainak megelőzésére, előrejelzésére és a gyors reagálásra a tagállamokkal és nemzetközi partnerekkel együtt. Ezzel lehetővé teszi az EU számára, hogy elérje célját, és 2030-ra megkettőzze, 20 százalékra növelje piaci részesedését.

Számos szakértő szerint azonban az európai chipgyártás növelése nem oldja meg a beszállítói kitettséget. Alan Priestley, a Gartner tanácsadó cég elemzője szerint "a chiptörvény Európába hozza ugyan a gyártókat, ám emellett még sok terméket külföldön kell beszerezni". Oliver Blank, a német elektronikai és digitális ágazati szakmai képviseleti szervezet, a ZVEI (Verband der Elektro- und Digitalindustrie) globális ügyekért felelős vezetője ebben az összefüggésben megjegyzi: ráadásul "a processzorokat rendszerint vissza is kell szállítani további feldolgozásra és a késztermékekbe való beépítésre".

A szakértők nem tartják egyértelműen elérhetőnek az EU kitűzött célját 2030-ra, mivel addigra az előrejelzések szerint a kereslet is megduplázódik, az európai termelőkapacitást meg kellene négyszerezni a tervidőszak végére. Oliver Blank a ZVEI-től "nagyon ambiciózusnak" tartja a kitűzött célt.

