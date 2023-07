Túlszárnyalta a várakozásokat a Google, ugrik az árfolyam

Elindult a nagy amerikai technológiai cégek gyorsjelentéseinek sora, közülük a Google anyavállalata, az Alphabet a tegnapi piaczárás után tette közzé legfrissebb számait. A cég második negyedéves eredményei a fontosabb sorokon meghaladták a Wall Street várakozásait. A cég közlése alapján a felhőszolgáltatások iránti stabil kereslet, míg a reklámtevékenységben fellendülés volt tapasztalható. A vállalat részvényárfolyama 6 százalékot emelkedett a zárás után kereskedésben.

A fontosabb számok

A negyedéves bevétel 74,6 milliárd dollár volt, ami 7 százalékos növekedésnek felel meg, és meghaladta a piac 72,82 milliárd dolláros várakozását. Az eredmények a digitális hirdetési üzletág ellenálló képességét tükrözik a tavalyi nehéz évet követően, amely januárban jelentős elbocsátásokhoz vezetett a cégnél (és több másik nagy tech vállalatnál).

A bevételnövekedés úgy állt össze, hogy a Google hirdetési bevételei 3,3 százalékkal 58,14 milliárd dollárra emelkedtek a tavalyi 56,29 milliárd dollárról.

Ezen belül a Google "keresési és egyéb" bevétele 42,63 milliárd dollárra emelkedett, ami némileg több (2 milliárd dollár) mint tavaly.

A YouTube-hirdetések az elemzői várakozásokat meghaladva 7,67 milliárd dollárt értek el, szemben az egy évvel korábbi 7,34 milliárd dollárral. A relatíve alacsony növekedés részben annak tudható be, hogy a videoplatform fokozott versennyel néz szemben a TikTok felől a rövid formátumú videók terén.

Egy kiemelt pontja volt a jelentésnek, hogy a legnagyobb felhőszolgáltatók közé tartozó Google Cloud bevétele 28 százalékkal 8,1 milliárd dollárra nőtt, ami felülmúlta a 7,75 milliárd dolláros várakozásokat, és nagyjából fenntartotta az első negyedévben mért növekedési ütemet. A divízió, amely az első negyedévben először vált üzemi alapon nyereségessé, a második negyedévben 395 millió dolláros üzemi eredményt jelentett az egy évvel korábbi 590 millió dolláros veszteség után.

Az úgynevezett "Other Bets" szegmens, amely a Waymo önvezető autós üzletágat és a Verily élettudományi egységet foglalja magában, 285 millió dolláros bevételt jelentett, ami 48 százalékos növekedést jelent. Az üzletág azonban még így is 813 millió dolláros veszteséget szenvedett el ebben az időszakban.

A nettó nyereség 18,37 milliárd dollárra, részvényenként 1,44 dollárra emelkedett a 2022-es második negyedévben elért 16 milliárd dollárról, részvényenként 1,21 dollárról. Ez szintén meghaladta az elemzői várakozásokat, amelyek 1,34 dollárról szóltak.

Végül az Alphabet közölte, hogy Ruth Porat, a vállalat pénzügyi vezetője nyolc év után távozik ebből a pozícióból, hogy átvegye az újonnan létrehozott elnöki és befektetési igazgatói pozíciót. Porat továbbra is pénzügyi igazgató marad, "amíg a vállalat keresi és kiválasztja utódját" - áll a sajtóközleményben. Új szerepkörébe tartozik majd az Other Bets portfólió felügyelete is.

Mit jelent ez?

"A Google nem csak fantasztikus részvényenkénti eredményt ért el, felülmúlva a várakozásokat egy olyan időszakban, amikor a befektetők megkérdőjelezték, hogy képes-e lépést tartani a többi technológiai óriással a mesterséges intelligencia-őrület közepette, de mindezt jelentős különbséggel tette. Ez erősen jelzi, hogy az óriáscégnél valószínűleg új növekedési szakasz kezdődik" - mondta Thomas Monteiro, az Investing.com vezető elemzője. Hozzátette:

A Google végre megszilárdította szerepét az erősen vitatott felhőszektorban, és most már van tere arra, hogy az AI területén való terjeszkedésre összpontosítson

A hirdetési bevételek növekedése azt jelzi, hogy a hirdetők - akik az Alphabet bevételeinek nagy részét teszik ki – a kihívásokkal teli gazdasági környezetben inkább a bejáratott platformokon költöttek reklámokra, ami segít az Alphabetnek és a Meta Platformsnak.

Elemzők és iparági szakértők szerint egyébként a felhőüzletág növekedése az év vége felé begyorsulhat, és a most zárult negyedév jelentheti a mélypontot. A befektetők arra számítanak, hogy a mesterséges intelligencia egy éven belül a felhőüzletek egyik fő növekedési hajtóerejévé válik.

AI

A Szilícium-völgy a generatív mesterséges intelligencia szoftverektől hangos, amelyek képesek hosszadalmas válaszokat adni a felhasználói lekérdezésekre, és az előrejelzések szerint ez lesz a Big Tech következő nagy dobása. Az Alphabet az éves I/O fejlesztői konferenciáján májusban mutatott be mesterséges intelligencia termékeket, és a keresőmotorját is átalakította úgy, hogy az generatív mesterséges intelligenciát is tartalmazzon.

Az új AI-technológiának azonban ára van: az Alphabet második negyedévi tőkeköltségeinek legnagyobb részét a szerverek és az AI-számítástechnikába történő jelentős befektetés tette ki. A Google-ről széles körben úgy tartják, hogy a generatív mesterséges intelligencia újszerű felhasználása terén - beleértve az intelligens chatbotokat - le van maradva, és igyekszik felzárkózni a riválisokhoz. Az erre fordított kiadások növekedése ellenére az operatív marzs 1 százalékponttal 29 százalékra nőtt az egy évvel korábbihoz képest, és 4 százalékponttal emelkedett az előző negyedévhez képest.

Sundar Pichai vezérigazgató az elemzőknek elmondta, hogy a vállalat megújult keresőjébe reklámok is érkeznek. Az Alphabet teszteli, hogy milyen formátumok hatékonyak és hol lehet hirdetéseket elhelyezni az AI-alapú keresőben. Jelenleg a hirdetők 80 százaléka használ legalább egy AI-vezérelt keresőterméket, mondta Philipp Schindler üzleti vezérigazgató. A vállalat tervezi, hogy a generatív AI-t más termékekbe is integrálja, például a Gmailbe, a Google Photosba és az Android mobil operációs rendszerébe.

A kedden közzétett eredmények mégis azt mutatják, hogy nem a mesterséges intelligencia, hanem továbbra is a reklámeladások a legfontosabbak. A befektetők kedden megbüntették a Snap közösségi médiavállalatot a kiábrándító negyedéves reklámeladásai miatt, több mint 19 százalékot esett az árfolyama a piaczárás után.

Ugrik az árfolyam

Az Alphabet várakozásokat meghaladó jelentését viszont kedvezően fogadta a piac, így a zárás után 6,1 százalékos pluszba került az árfolyam.

Címlapkép forrása: Shutterstock