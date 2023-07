Nagyot ment a napokban a Masterplast - De mit mutatnak a számok?

A bevételek

A magas infláció és a kedvezőtlen kamatkörnyezet hatására továbbra is építőipari recesszió jellemző a társaság piacain.

Az új építések piaca európai szinten látványosan csökken, illetve a felújítási szegmensben is jelentős visszaesés tapasztalható, a támogatott épületfelújítási programok kifutása, illetve az új programok indításának elhúzódása miatt kivárás jellemzi a piacot. A korábbi időszakokban jellemző ellátási nehézségek már nem állnak fenn, az áruellátottság zavartalan. Mindezeknek tulajdoníthatóan kiélezett versenyhelyzet alakult ki az építőiparban, az árak jelentősen csökkentek – vázolja az iparági környezetet gyorsjelentésében a Masterplast.

A Masterplast negyedéves számai ezer EUR 2Q 22 2Q 23 változás Értékesítés árbevétele 57597 37812 -34,4% EBITDA 8400 -463 -- EBITDA-szint 14,6% -1,2% -15,8pp Üzemi eredmény 7047 -2115 -- Üzemi eredményszint 12,2% -5,6% -17,8pp Pénzügyi eredmény 2096 -1427 -- Adózás előtti eredmény 9264 -3540 -- Adózott eredmény 8258 -3475 -- EPS (EUR) 0,57 -0,77 -- Forrás: Masterplast, Portfolio

A Masterplast bevétele jelentősen, 34 százalékkal esett a tavalyi második negyedévhez képest, mind az újépítések piacához, mind a felújítási piachoz kötődő hőszigetelő anyagok termékcsoportban jelentősen csökkent a forgalom.

A főbb termékcsoportok közül mindegyik szegmensben csökkent az értékesítések árbevétele:

A cégcsoport bevételében legnagyobb hányadot képviselő homlokzati hőszigetelő rendszerek árbevétele 32 százalékkal esett, a homlokzati ragasztók és a saját gyártású üvegszövet termékek forgalma enyhébben, míg a többi termék árbevétele szignifikánsan elmaradt az egy évvel korábbitól.

A tetőfóliák és tetőelemek üzletág mérsékeltebb eséssel vészelte át a negyedévet, 7 százalékkal alacsonyabb árbevételt könyvelt el a bázisidőszakhoz képest, amit segített, hogy a szerb, valamint az ukrán piacon szignifikánsan növekedtek a tetőfólia eladások míg a horvát és a német piac értékesítése is kis mértékben nőtt.

A százazépítészeti rendszerek termékcsoport forgalma 43 százalékkal esett, a gipszkarton lemez eladások és a szárazépítészeti profilok árbevétele egyaránt elmaradt az egy évvel korábbitól.

A hő-, hang- és vízszigetelő anyagok termékcsoportban 41 százalékkal zuhantak a bevételek, a termékcsoporton belül az ásványgyapot, a vízszigetelő anyagok, valamint a habfólia értékesítés egyaránt visszaesett a bázishoz képest.

A legnagyobb mértékű visszaesést az egészségügyi termékeket is magában foglaló ipari alkalmazások termékcsoport szenvedte el, ahol 60 százalékkal zuhant a forgalom év/év alapon. Az egészségügyi termékek mellett a csomagolóipari termékek és a nem stratégiai alapanyag-kereskedelem forgalma egyaránt jelentősen visszaesett.

A Masterplast negyedéves bevételének alakulása termékenként ezer euró 2Q 22 2Q 23 változás homlokzati hőszigetelő rendszerek 30930 20894 -32,4% hő-, hang,- és vízszigetelő anyagok 5912 3465 -41,4% tetőfóliák és tető kiegészítők 6662 6214 -6,7% szárazépítészeti rendszer 5299 3033 -42,8% építőipari kiegészítő termékek 1563 1284 -17,9% ipari alkalmazások 7231 2922 -59,6% Forrás: Masterplast, Portfolio

Így teljesítettek a régiók:

A csoport legnagyobb súlyú piacán, Magyarországon 47 százalékkal zuhant az árbevétel a bázisidőszakhoz képest, ami a piaci kereslet visszaesésével és az árak csökkenésével indokolható.

Az export piacokon 17 százalékos volt a visszaesés, de kiemelhető Franciaország, Portugália és Belgium, ahol jól alakultak az értékesítések.

Romániában 24 százalékkal, Lengyelországban 14 százalékkal, Szlovákiában 44 százalékkal, Szerbiában pedig 37 százalékkal csökkent az értékesítés, miközben a horvát piacon 14 százalékkal növekedett az árbevétel. A tetőfóliák- illetve az egészségügyi termékeladás révén az ipari alkalmazások termékcsoportokban erőteljes növekedést ért el a Masterplast Horvátországban.

A német piacon 21 százalékkal csökkent a forgalom, a homlokzati hőszigetelő rendszerek termékcsoport forgalma nagymértékben nőtt, továbbá a tetőfóliák és tető elemek termékcsoport árbevétele is kismértékű növekedést mutatott. Jelentősen visszaesett a viszont a szárazépítészeti termékcsoport, hő-, hang- és vízszigetelőanyagok forgalma, valamint az egészségügyi alapanyag eladások egyaránt jelentősen csökkentek.

Olaszországban 54 százalékkal csökkent a forgalom a tavalyi év második negyedévéhez képest, amikor is a bázisidőszakban az olasz állam szigeteléshez kötött adóvisszatérítési akciója erőteljesen serkentette a keresletet.

Ukrajnában a háborús helyzet ellenére 65 százalékkal nőtt a második negyedéves forgalom a 2022-es bázishoz képest, amikor is a háború kitörését követő időszakban jelentősen korlátozott volt az eladási tevékenység. Tekintve, hogy az eladási tevékenység a háborúval sújtott régiókban még napjainkban is korlátozott, a jó értékesítési eredmény elsősorban a nyugati területeken zajló teljesítményének köszönhető.

A Masterplast negyedéves bevételének alakulása régiónként ezer euró 2Q 22 2Q 23 változás Magyarország 26143 13749 -47,4% Románia 4536 3427 -24,4% Export 5234 4368 -16,5% Szerbia 3926 2485 -36,7% Ukrajna 1412 2326 64,7% Lengyelország 3768 3248 -13,8% Szlovákia 2813 1582 -43,8% Horvátország 1146 1308 14,1% Észak-Macedónia 536 405 -24,4% Németország 3690 2906 -21,2% Olaszország 4393 2008 -54,3% Forrás: Masterplast, Portfolio

Az eredmények

A korábban magasabb áron beszerzett alapanyagból gyártott készleteinek nagy részét értékesítette a vállalat a negyedévben, ami a kiélezett versenyhelyzetben, szűkülő marginnal még továbbra is negatívan hatott a jövedelmezőségre – közölte a cég. A marzsok csökkentek és minden eredményszinten veszteséget könyvelt el a Masterplast, a jó hír viszont, hogy az első negyedévhez képest mérséklődtek a mínuszok, köszönhetően annak, hogy a vállalat költségcsökkentési intézkedéseket hajtott végre, optimalizálta a készletszintet és a gyártást, hatékonyabbá tette az energiaköltség-gazdálkodást és elbocsátásokat foganatosított. A dolgozói létszám június végén 1316 fő volt, ami 183 fős csökkenés a decemberi végi szinthez képest.

Az EBITDA szintjén 463 ezer eurós veszteséget könyvelt el a Masterplast, szemben az egy évvel ezelőtti 8,4 milliós plusszal, és az első negyedévi 2 millió eurós veszteséggel.

Az adózott eredmény 3,4 millió eurós mínusz lett, amihez az is hozzájárult, hogy a csoport számára kedvezőtlen árfolyammozgások rontották az eredményt.

Mit mond a menedzsment?

Az épületenergetikai felújítási programok késlekedése miatt piac kiváró magatartása jellemző, és ezek elindulásáig alacsony kereslet várható.

Azonban a végrehajtott hatékonysági intézkedések, a szigorú költségmenedzsment és a magas áron beszerzett alapanyagok kifutása már pozitív EBITDA eredményeket vetít előre – olvasható a cég gyorsjelentésében.

Az EU energiapolitikai célkitűzései érdekében napirenden levő intézkedéseivel (REPowerEU terv; „Fit for 55%” intézkedési csomag) a társaság középtávú üzleti kilátásai továbbra is pozitívak a hőszigetelési piacon.

A vállalat középtávra vonatkozó frissített eredményelőrejelzése szerint 2024-től a Masterplast visszatérhet az eredeti növekedési pályájára, és 2026-ra az éves adózott profit meghaladhatja a 30 millió eurót.

Ezekre építve a vállalat jelenlegi gyártási kapacitásainak megtartására is törekedve folytatja a növekedési pályát megalapozó intenzív beruházási stratégia megvalósítását, amelynek meghatározó elemei a stratégiai partnerekkel közösen elindított kőzet- és üveggyapot gyártási projektek – közölte a cég.

A társaság víziója szerint az évtized második felére a Masterplast lehet az egyetlen olyan hőszigetelőanyag gyártó a kelet-közép-európai régióban, amely mind a műanyag, mind az ásványi szigetelőanyagok terén jelentős gyártói és piaci pozíciókkal rendelkezik.

„Nehéz helyzet elé állított minket az élet, de mostanra világosan látszik, hogy a hatékonyságot növelő válaszintézkedéseink pozitívan hatnak a Masterplast versenyképességére is. A második félévben folytatjuk a megkezdett munkát és a várhatóan alacsonyabb piaci keresleti szint mellett is ledolgozhatjuk a veszteségeket. Most a kivárás és egyfajta erőgyűjtés jellemzi a piacot, amit a REPowerEU tervben és a „Fit for 55%” intézkedési csomagban beharangozott, ám a háború árnyékában egyelőre el nem indult épületenergetikai támogatási programok ígérete is fokoz. Ebben a szakaszban akár jelentősebb mértékű elhalasztott kereslet is összegyűlhet a piacon, ami később többletkeresletként jelentkezhet.

A célunk, hogy ebben az időszakban a Masterplast növelni tudja piaci részesedését és megerősödve érjünk el 2025-ig, amikor a külső gazdasági körülmények várhatóan ismét lehetővé teszik egy általános – az újlakás építést is magába foglaló - építőipari konjunktúra elindulását. Mindemellett az ukrán újjáépítésben rejlő potenciál is hatalmas, mi készen állunk, várjuk a tűzszünetet és az újjáépítés elindulását. Addig is tesszük a dolgunkat, helyreállítjuk a vállalat eredményességét, a beruházásainkat sikeresen megvalósítjuk, a gyártási képességeinket megőrizzük, és a jövőben jelentkező növekedési lehetőségek kiaknázására fogunk koncentrálni.” - tette hozzá Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.

Az árfolyam

Nagyot esett idén a Masterplast árfolyama az építőipari lejtmenet közepette, az év eleje óta 24 százalékos mínuszban áll a részvény, amivel alulteljesítő a magyar tőzsdén, a BUX ugyanis 22 százalékot erősödött.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A napokban látványosan venni kezdték a Masterplast részvényeit, az átlagnál magasabb forgalommal, látszólag friss hírek nélkül. A befektetők bízhatnak abban, hogy beérik az ÉVOSZ több mint egy éve tartó lobbizása a kormánynál az épületenergetikai program elindításáért, és a héten megjelent hírek szerint egy olyan lakossági energetikai felújítási programot dolgozott ki a szövetség, amely úgy tartalmazna vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt, hogy az az állam számára sem jelentene többletköltséget. Mindeközben az építőipar egyre hangosabban panaszkodik és mentőövért kiált, megrendelésre van ugyanis szükség, mind a kereskedők, mind a gyártók és a kivitelezők részéről is.

Címlapkép forrása: Masterplast