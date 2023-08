Évtizedek óta nem történt ilyen a tőzsdéken

Az év hetedik hónapján is tovább folytatódott az amerikai részvénypiaci szárnyalása, az S&P 500 és a Nasdaq Composite index pedig egyaránt évtizedek óta nem látott teljesítményt nyújtott ezen időszak alatt, a továbbra is meglehetősen bonyolult és kihívásokkal teli makrogazdasági környezet ellenére - írja a Marketwatch.

Az S&P 500 mintegy 19,5 százalékot emelkedett az idei év első hét hónapjában, ami 1997 óta a legjobb teljesítmény.

A Nasdaq Composite pedig mintegy 37 százalékkal került feljebb ezen időszak alatt, ezzel pedig 1975 óta a legerősebb első hét hónapot zárta az index.

Ami pedig a továbbiakat illeti, a Bank of America részvény- és kvantumstratégái egy júliusi elemzésükben úgy fogalmaztak, hogy várakozásaik szerint a júniusi rali 2023 második felében is folytatódhat, sőt, ki is szélesedhet.

Viszonyításképpen, az év első hat hónapjában a részvények mindössze 25 százaléka teljesített jobban az S&P 500-nál, ami minden idők legszűkebb első féléves szélességét jelenti.

