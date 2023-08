Megtorpant a rali a tőzsdéken - Mire lehet ma számítani?

Tegnap az amerikai tőzsdéknek sikerült megtörnie a napok óta tartó eső sorozatukat, azonban ez a hangulatjavulás kevésnek bizonyult ahhoz, hogy Ázsiában is javítsa a hangulatot. Összességében csak vegyes mozgásokat láttunk Ázsiában, miután a vártnál gyengébb külkereskedelmi adatok érkeztek Kínából. Végül, ami az európai tőzsdéket illeti, itt a határidős indexek állása alapján iránykereséssel indulhat majd a nap. Makroadatok szempontjából sűrű lesz a nap, itthon megérkezett reggel a júliusi inflációs adat , de külkereskedelmi statisztika is jön, valamint a Pénzügyminisztérium is beszámol a kormány gazdálkodásáról.