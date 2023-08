Friss adatok érkeztek a tisztán elektromos autókról: ezért látunk belőlük sokat országszerte

Idén júliusban mintegy 1700 darabbal nőtt a klímabarát járművek száma Magyarországon, így mostanra átlépte az összesített számuk a 76 ezret, és jól látszik, hogy a tisztán elektromos járműveknél van a legnagyobb felfutás, a Budapest-vidék bontás pedig azt mutatja, hogy vidéken gyorsabb a terjedése a zöld rendszámos gépjárműveknek – derült ki a Belügyminisztérium adataiból.

A tárca legfrissebb adatai szerint a tisztán elektromos személygépkocsik száma a múlt hónap végére már meghaladta 42 ezret, emellett közel 2500 tisztán elektromos tehergépkocsi és több mint 400 környezetkímélő motorkerékpár futott az országban – emeli ki a statisztikák alapján készített közleményében az Energiaügyi Minisztérium.

Mindez az alábbi ábrákon így néz ki: szinte egyenleges ütemben növekszik évek óta Magyarországon a zöld rendszámos gépjárművek száma, így ha lineárisan kivetítjük az elmúlt egy évre jellemző havi 1780 darabos növekedést, akkor jövő márciusban már a 90 ezer darabot, jövő szeptemberben pedig a 100 ezer darabot is átlépi majd az ilyen járművek összesített száma.

A zöld rendszámon belüli kategóriákat külön nézve az látszik, hogy a tisztán elektromos járművek terjedése a leggyorsabb, ahogy fent jeleztük: már 42 ezret is meghaladta a számuk. A növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid elektromos gépkocsik száma már 22 ezer darab felett jár, a külső töltésű hibrid elektromos gépkocsiké (plug-in hibrid gépkocsi) pedig 11 ezer darab felett.

Érdemes külön is bemutatni a környezetkímélő motorkerékpárok számának felfutását is, hiszen ahogy láthatjuk: itt is szinte egyenleges a havi növekedés.

Végül érdemes a földrajzi bontás alapján is bemutatni a tendenciákat, mert a belügy adatbázisa aszerint is tartalmazza a zöld rendszámos gépjárművek számát, hogy azok milyen lakcímre lettek bejegyezve, azaz Budapestre, vagy vidékre. Eszerint amint láthatjuk: a vidéki zöld rendszámos gépkocsik száma lendületesebben terjedt az elmúlt években, mint Budapesten.

A fenti tendenciákkal párhuzamosan az is fontos, hogy hogyan alakul az elektromos töltőinfrastruktúra hálózat. A tárca emlékeztet rá, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartása szerint tavaly év végén 2147 nyilvános elektromos töltőberendezés működött az országban, a legtöbb az autópályák és a főutak mentén, illetve a Balaton térségében.

Kormányzati lépések az elektromos járműbeszerzés terén



A kormány a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben több intézkedéssel támogatja a közúti közlekedés zöldítését, többek között 2017 óta több mint 1100 elektromos jármű beszerzését segítette a fontos közfeladatokat ellátó intézményeknél. Az állami támogatásnak köszönhetően mások mellett önkormányzatok, egészségügyi és oktatási intézmények, egyházak és karitatív szervezetek vásárolhattak tiszta és csendes személyautókat, tehergépkocsikat, buszokat és kerékpárokat. Emellett vissza nem térítendő kormányzati támogatás segítette a lakosság elektromos autóvásárlását is.



Az akcióterv részeként indult el a helyi buszflották megújítását, cseréjét ösztönző Zöld Busz Program, amelynek keretében a kormány 139 elektromos autóbusz beszerzéséhez járult hozzá. A mintegy 27 milliárd forint összértékű fejlesztések a főváros vonzáskörzetében és tíz vidéki nagyvárosban emelik a közösségi közlekedés színvonalát. A hazai elektromos buszflotta másfél év alatt megduplázódott, zöld rendszámos buszokból már kétszáznál több közlekedik az utakon.

Címlapkép forrása: ITM via Portfolio