Megtudtuk, hogy mire készül a Dunaferr új tulajdonosa!

„Most a zöld acél (GREENSTEEL) gyártásra való átállás tervén dolgozunk”, amelyet a közeljövőben bejelentünk, és közben egyetértünk a jelenlegi vezetés és a felszámoló azon szükséges döntésével, ami „a 2. számú kohó ideiglenes leállítását és a kokszoló üzem működésének technológiai minimum szintre csökkentését jelenti” – áll abban a mai, augusztus 11-i keltezésű körlevélben, amelyet az indiai Liberty Steel Group két európai vezetője írt alá és a Portfolio birtokába jutott. Ebben egyúttal nyugtatják is a dolgozókat a Liberty vezetői arról, hogy „az alkalmazottak fizetését finanszírozzuk, és ez továbbra is így lesz, miközben megfelelő átképzési és továbbképzési programokat dolgozunk ki”.

Tényleg leáll a 2. kohó és a kokszoló üzemet is minimálisra visszafogják

A Portfolio birtokába jutott az Ajay Aggarwal, a Liberty Steel Group európai elnöke és Sandip Biswas, a Liberty Steel Group csoportszintű befektetési igazgatója, illetve a Liberty Primary Steel & Mining ideiglenes vezérigazgatója által közösen aláírt, pénteki dátumú levél, amelyben a vezetők tájékoztatják a dunaújvárosi vasműbeli fejleményekről a dolgozókat és az érintetteket.

Mindez azután történt, hogy - amint tegnap részletesen megírtuk - kiderült: a Liberty Steel a Dunaferr acélgyár egyetlen működő nagyolvasztóját üresjáratban tartja, tehát a folyékony fázist érintő leállás jön a vasműben előreláthatólag október elejéig. A döntés főként piaci okokkal magyarázható, de azért volt furcsa a megszületése, mert az átadás-átvétel még nem zajlott le, tehát még nem került „kapun belülre” az indiai tulajdonos.

Ezzel kapcsolatban az indiai vezetők most úgy fogalmaznak a levélben, hogy

A jelenlegi vezetés és a felszámoló körültekintő és szükséges döntésével a 2. számú kohó ideiglenes leállítását és a kokszoló üzem működésének technológiai minimum szintre csökkentését rendelte el, amíg az említett nehéz körülmények fennállnak.

Ez tehát arra utal, hogy a Liberty vezetése is egyetért (ők is erre tehettek javaslatot) a 2. számú kohó ideiglenes leállításával és a kokszoló üzem minimálisra fogásával, hiszen végső soron a költségeket új tulajdonosként neki kell majd viselnie.

Amint tegnap megírtuk: a szerdai szakszervezeti levélből az derült ki, hogy „augusztus 10-én reggel kezdődik meg a nagyolvasztó tervezett leállítása, pénteken pedig, amikor a nyersvas elfogy, az acélműt is leállítják. A kokszoló a jövő héttől a minimális 15-15 kamrával depóra fog termelni". Emellett az is kiderült, hogy a jelenleg rendelkezésre álló bugakészlet kihengerelését követően, várhatóan szombaton a meleghengermű is időszakosan leáll. Ezt követően pedig a hideghengerműt is lekapcsolják átmenetileg a meleghengermű által gyártott melegen hengerelt tekercsek feldolgozását követően. A szerdai levélben az is szerepelt, hogy a leállás tervezett időtartama előreláthatólag három hónap.

A mai indiai vezetői levélben a fentiekkel kapcsolatban annyi szerepel, hogy

A hengermű a már legyártott bugák fölhasználásával tovább működik, a LIBERTY pedig továbbra is kielégíti az igényeket. Az első buga szállítmány tegnap megérkezett a kikötőbe.

A zöld acél tervén dolgoznak, rövidesen bejelentik

A levélben azt is ecsetelték az indiai vezetők, hogy milyen eredményeket sikerült elérni az elmúlt hónapokban a felszámolóval és a jelenlegi vezetéssel szoros együttműködésben, amely nyomán azt rögzítették, egyúttal felfedve a jövő terveit is, hogy (kiemelések tőlünk):

"a vasmű megmenekült, de most rendbe kell hozni és fel kell készíteni egy zöld és fenntartható hosszú távú jövőre azért, hogy továbbra is munkahelyeket tudjon biztosítani az itt dolgozóknak és az üzemtől függő szélesebb helyi közösségnek. Most a zöld acél (GREENSTEEL) gyártásra való átállás tervén dolgozunk, hogy amint az uniós hatósági jóváhagyás rendelkezésre áll, megkezdődhessen a munka. Ennek célja, hogy a Vasmű működése fenntarthatóvá és a zöld jövőre alkalmassá váljon, mindannyiunk és a helyi közösség javára. Ezt a tervet a közeljövőben jelentjük be, amint az EU megfelelő szabályozói engedélyét megkapjuk.

Egyetértünk a felszámolóval és a vállalat vezetéssel abban is, hogy a vállalkozásnak fel kell készülnie a rendkívüli kihívásokkal teli európai piaci feltételek hatékony kezelésére. A helyzetet az EU-ba irányuló külföldi acélimport magas szintje és a magas energiaárak jellemzik, amelyeket az EU szén-dioxid-kibocsátási követelményeinek teljesítése miatti többletköltségek csak tovább súlyosbítanak”.

Nagyon fontos ez a levél az elmúlt napok híráramlása után, ugyanis a dolgozók megnyugtatása és a pánikhangulat megelőzése érdekében szükség van a nyílt kommunikációra. Az, hogy ez a legfelső tulajdonosi szintről érkezett, még inkább jelzi az új tulajdonos elköteleződését. Főleg annak fényében pozitívak ezek a levélben szereplő üzenetek, hogy a Liberty operatíve nincs még bent a gyárkapun belül.

További tervek

A további terveket illetően nagyon fontos a levél azon része is, amelyben az indiai vezetők rögzítik:

A törvényi kötelezettségünknek megfelelően az alkalmazottak fizetését finanszírozzuk, és ez továbbra is így lesz, miközben megfelelő átképzési és továbbképzési programokat dolgozunk ki.

A levél végül azzal zárul, hogy elismeri a nehéz döntéseket, illetve rögzíti a fő szempontokat: "Ezek nehéz döntések, de egyetértünk a felszámolóval és a menedzsmenttel abban, hogy ezeket meg kell hozni a vállalkozás és alkalmazottai védelme, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a vállalkozás megfeleljen a jövő kihívásainak."

Címlapkép forrása: aydinmutlu via Getty Images