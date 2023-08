Hogy lehet bekerülni a Szigetre vendéglátósként?

Látványosan újult meg 2023-ra a Sziget vendéglátása. A fesztivál területén kialakított blokkokban, ún. food courtokban egyrészt nagy hangsúlyt fektetnek a kényelmi szolgáltatásokra, bővül a nemzetközi ételkínálat, és a speciális étrendet követők is elérhetik a nekik megfelelő ételeket. Bárhol is állunk épp, nagyjából 150 méteres körben biztos találunk egy ételudvart - mondták el a szervezők csütörtökön, egy zárt körű sajtóbejáráson.

A Hajógyári Szigeten összesen 11 food courtot állítottak fel, ami összesen mintegy 100 éttermi vendéglátó egységet jelent a fesztiválon.

Az ételstandok hossza összesen meghaladja a 700 métert, az italospultok összesen 900 méternél is többet tesznek ki.

Idén bővült a nemzetközi ételkínálat, így többek között van kínai, thai, indonéz, japán, görög, francia, brazil, amerikai, szerb, mexikói, török étel is megtalálható a fesztiválon.

A hazai gasztronómiai csúcsszínvonal is megtalálható a Szigeten: a Mák étterem, a 101 Bisztró, vagy a Yama is nyitott egy-egy büfét (igaz, elsősorban a VIP-részlegen) de olyan ismert márkák is megjelentek, mint a Zing Burger, a Che-Che Burger, az Unicorn Bistro, a Meraki görög étterem, az A Table, a Vegan Love, a Digó Pizza, a Nemo Fish & Bar vagy akár a BITE, de az Aldi kínálatából is választhatnak a látogatók. Az áruházlánc egy teljes élelmiszer-diszkontot épített fel, amelyben az árak is az országos kínálatot tükrözik, kérésre meg is sütik az itt vásárolt grilltermékeket.

Kádár Tamás, a Sziget főszervezője a Portfolio kérdésére elmondta, hogy a vendéglátóhelyeket elsősorban pályázat útján választják ki, de vannak olyan ismert éttermek, akik meghívást kapnak a fesztiválra. Januártól márciusig tart a jelentkezési határidő, a feltételrendszer pedig mindenki számára azonos, és fenttarthatósági elemeket is tartalmaz.

A szervezők forgalomarányosan állapodnak meg az alvállalkozókkal, az adott büfé, étterem bevételének harmadát kérik, és ha kell, hatékonyan fel tudnak lépni a nem megfelelő minőséget kínáló vendéglátóssal szemben - például megvonják tőle az áramot, vagy a következő évben nem hívják. A főszervező szerint kimondottan aktívan és jól tudnak együttműködni a hatóságokkal, a pályázóknak például minden kitelepülést előzetesen egyeztetniük kell a NÉBIH-hel.

Több tematikus food court is található a rendezvény területén, így vöröshús-mentes ételek két blokkban is vannak, illetve a nemzetközi kínálatot is egyben találhatjuk meg, két blokkban is. A szervezők szerinte egyre nagyobb az igény a „mentes” ételekre, így vegetáriánus, vegán, gluténmentes, laktózmentes és cukormentes élelmiszerekből is van választék, mint ahogy több gyömölcs-zöldséges pont is fellelhető.

Az idei év egyik nagy törekvése a vendéglátás fenntarthatóságának fokozása. A szervezők alapvető célja, hogy kisebb karbonlábnyom mellett elkészülő ételeket kínáljanak a vendéglátóhelyek. Ennek érdekében kampányt indítottak a vendéglátósok körében, aminek következtében a vendéglátó partnerek 80%-a legalább két vegetariánus főételt kínál, sőt 40% feletti van a vöröshúst egyáltalán nem kínáló büfék aránya. A kampány célja volt továbbá, hogy a vendéglátósok minél nagyobb arányban használjanak magyar élelmiszert. Mindezen túl bevezettek egy hét pontból álló fenntarthatósági kritériumrendszert is, amiből legalább két kitételben minden vendéglátósnak meg kell felelnie, figyelemmel az étkészletre, a csomagolóanyagokra, az alapanyagokra vagy energiatakarékos megoldásokra.

Fotó: Gombkötő Emma/Portfolio

A korábbi évekhez képest látványosan emelkedtek az árak a fesztiválon: egy korsó csapolt sör 1690 forintba kerül, a dobozos sörök 1890 forinttól indulnak. Egy klasszikus pizzaszelet 2490 forint, a hamburgerek 4500 forinttól kezdődnek, a girosztálak 7000-től.

A szervezők elsősorban az inflációval és az alapanyag-áremelkedéssel magyarázzák a drágulást, és hozzáteszik, hogy idén meghatározták azt is, hogy minden vendéglátó helynek a kínálatában lennie kell minimum egy ún. „budget food”-nak, aminek maximalizált ára 2500 forint. Ezek az olcsóbb ételek például sült krumplit jelentenek valamilyen szósszal vagy feltéttel, vagy például sajtos-tejfölös tésztát.

Címlapkép és fotó: Gombkötő Emma/Portfolio