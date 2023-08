Megint indul az aggodalom: nem fizetett egy kínai ingatlancég

Két kínai vállalat, a Nacity Property Service Group és a KBC Corp. arról számolt be, hogy nem kapták meg a Zhongrong International Trust Co. lejáró befektetési termékeik kifizetését. Ez a hír tovább növeli a kínai pénzügyi piacon már meglévő feszültséget, amely már így is az ingatlanszektor visszaesésével küzd. A kifizetés elmaradása fokozhatja a Zhongzhi Enterprise Group, a Zhongrong International és számos más tőzsdén jegyzett vállalatot irányító konglomerátum pénzügyi egészségével kapcsolatos aggodalmakat.

A Nacity Property Service Group egy pénteki tőzsdei bejelentésben közzétette, hogy 30 millió jüant (4,15 millió dollárt) fektetett be egy Zhongrong által kezelt, augusztus 8-án lejáró bizalmi konstrukcióba. A cég azonban még nem kapta meg a tőkét és a hozamokat. Hasonlóképpen, a KBC Corp, egy másik sanghaji tőzsdén jegyzett vállalat is közzétette, hogy 60 millió jüant fektetett be két, a Zhongrong által kezelt bizalmi termékbe, de lejáratuk után még nem kapta meg a kifizetést.

Ezek a bejelentések a közösségi médiában a közelmúltban megjelent spekulációkat követik, amelyek szerint a Zhongrong elsődleges részvényese, a Zhongzhi Enterprise Group likviditási gondokkal küzd. A Zhongzhi vasárnapi, munkaidőn kívüli elérésére tett kísérletek sikertelenek voltak.

A pekingi székhelyű, 1995-ben alapított Zhongzhi egy sokszínű konglomerátummá nőtte ki magát, amelynek érdekeltségei a chipgyártás, az egészségügy, az új energiahordozók és a pénzügyek területére terjednek ki a honlapja szerint. A csoport kiterjedt pénzügyi tevékenységei közé tartozik a vagyonkezelés, a vagyonkezelés, a biztosítási szolgáltatás, a határidős ügyletek kereskedelme és a vagyonkezelési szolgáltatások.

A Zhongzhi több tőzsdén jegyzett vállalatot is ellenőriz, köztük a Tianshan Animal Husbandry Bio-engineering Co., a Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co., a Whole Shine Medical Technology Co. és a Dalian MY Gym Education Technology Co. Sem a Nacity Property, sem a KBC nem hozta nyilvánosságra a Zhongrong által létrehozott, hagyományosan jelentős ingatlanpiaci kitettséggel rendelkező, nemteljesítő vagyonkezelői termékek mögöttes eszközeit.

A Zhongrong vállalkozásai "példátlan kihívásokkal" néznek szembe az ingatlanpiac visszaesése miatt, ami egyes fejlesztők mulasztásaihoz vezetett, amint azt a tőzsdén jegyzett részvényes Jingwei Textile Machinery Co. június 29-i éves jelentésében feltárta. A tavalyi év végéig a Zhongrong 629 milliárd jüant kezelt 1633 bizalmi termékben a Jingwei jelentése szerint. Az idei első negyedév végéig a bizalmi cégek 1,13 billió jüant fektettek be az ingatlanszektorba, ami a teljes bizalmi finanszírozás 7,4%-át teszi ki.

