Új történelmi csúcson a magyar tőzsde!

Portfolio 2023. augusztus 17. 17:15

Szerdán folytatódott a július végén kezdődött korrekció az amerikai tőzsdéken, a rossz hangulat pedig átragadt ma reggel az ázsiai részvénypiacokra is, a magyar tőzsdén is eséssel indult a nap, a délutáni órákban azonban már határozott pluszban van a BUX, elsősorban az OTP és a Mol remek teljesítményének köszönhetően. Az európai tőzsdéken délutánra elfogyott a lendület, az amerikai tőzsdék pedig szerdai záróértékük közelében mozognak.



A magyar tőzsde azonban ma is remekelt, így a BUX közel 2 év után új történelmi csúcsra ért.



A befektetők a kínai gazdasági lassulással és az amerikai kamatemeléssel kapcsolatos hírekre figyelnek kiemelten.