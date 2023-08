Úttörő döntés született: a mesterséges intelligencia által létrehozott alkotások nem kaphatnak szerzői jogi védelmet

Egy amerikai bíróság úttörő jelentőségű ítéletében megállapította, hogy a mesterséges intelligencia által emberi közreműködés nélkül létrehozott műalkotások az Egyesült Államok joga szerint nem részesülhetnek szerzői jogvédelemben - írja a Reuters.

A Beryl Howell amerikai kerületi bíró által hozott döntés megerősíti az amerikai szerzői jogi hivatal álláspontját, miszerint csak az emberek által alkotott művek képezhetik szerzői jogi védelem tárgyát.

Az ügyet Stephen Thaler informatikus terjesztette a bíróság elé, aki szerzői jogi kérelmet nyújtott be a DABUS nevű mesterséges intelligencia rendszerének nevében. Ez a döntés Thaler korábbi sikertelen próbálkozásait követte, amelyekkel az Egyesült Államokban jogi védelmet akart szerezni a DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) által állítólagosan létrehozott alkotásokra.

Thaler a DABUS által létrehozott alkotásokat nem csak az Egyesült Államokban próbálta levédetni; több más országban is bejelentkezett, többek között az Egyesült Királyságban, Dél-Afrikában, Ausztráliában és Szaúd-Arábiában is, de nem járt sikerrel. Ryan Abbott, Thaler ügyvédje kifejezte, hogy nem ért egyet a bíróság döntésével, és jelezte, hogy fellebbezni kíván. Eközben a Szerzői Jogi Hivatal még nem nyilatkozott az ügyben.

A Szerzői Jogi Hivatal korábban elutasította egy művész szerzői jogi beterjesztését, aki a Midjourney nevű mesterséges intelligencia rendszert használta alkotói folyamatának részeként. Emellett folyamatban vannak olyan perek is, amelyek szerzői jogvédelem alatt álló művek generatív mesterséges intelligencia rendszerek képzéséhez történő jogosulatlan felhasználásával kapcsolatosak.

Címlapkép forrása: Forrás: Getty Images