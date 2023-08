Itt a Google új megoldása, amely részt vesz helyetted az online meetingeken

Ha a Google Meet új mesterséges intelligencia eszköze tényleg úgy működik, ahogy ígérik, akkor lehet, hogy soha többé nem kell majd odafigyelni a meetingeken - de lehet, hogy megjelenni sem kell már.

A mai Cloud Next konferencián a Google olyan mesterséges intelligenciával támogatott funkciókat mutatott be, amelyek hamarosan megjelennek majd a Meetben. Az egyik ilyen mesterséges intelligenciával támogatott funkció a Google Duet AI valós időben jegyzetel helyettünk. Az alkalmazás generál egy összefoglalót és kiemeli a fontosabb akcióelemeket, miközben a megbeszélés zajlik - ítja a The Verge.

Ha valaki elkésik egy megbeszélésről, a Google mutat egy összefoglalót az addig elhangzottakról, de a hívás során privát beszélgetést is folytathatunk a chatbottal. Ha pedig vége a megbeszélésnek, a felhasználó elmentheti az összefoglalót, de akár videoklipeket is generálhat a fontos pillanatokról.

Nemcsak a Google, a Microsoft és a Zoom is kísérletezik hasonló megodásokkal. Az összefoglalók azonban csak akkor lesznek hasznosak, ha pontosan rögzítik a megbeszélés során történteket, és mivel az AI hajlamos hibázni, a fejlesztőknek sokat kell bizonyítaniuk ahhoz, hogy elnyerjék a felhasználók bizalmát.

Ez hamarosan kiderül, mivel a jegyzetelő funkció a következő hónapokban érkezik a Google Workspace Labsbe.

Egy másik Meet funkció segítségével a felhasználó a meghívóra kattintással rövid jegyzetet generálhat arról, hogy mit szerett volna megbeszélni a találkozón, ha meg tudott volna jelenni. A részvevők később megvitathatják a leírtakat.

Címlapkép forrása: Getty Images