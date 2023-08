Nyugtató közleményt adott ki a napelemeseknek az Energiaügyi Minisztérium

Miután hétfőn kiküldött egy rövid nyugtató sajtóválaszt az Energiaügyi Minisztérium Kommunikációs Főosztálya a napelemeseknek, amelyet itt írtunk meg , kedden egy bővebb közleményt is kiadott a tárca, amely szintén nyugtató célzatú és azt üzeni, hogy meg fognak térülni azok a napelemes beruházások is, amelyeket már vagy megcsináltak, vagy év végéig befejezik. Így tehát olyan mértékben változnak majd az elszámolási paraméterek, amelyek a megtérülési szempontokat figyelembe veszik. Egyúttal azt is hangsúlyozzák, hogy uniós rendelet miatt kell 2024-től bevezetni a bruttó elszámolást az újonnan telepített napelemek esetén, ami régóta közismert tény, de arról nem szól a közlemény, hogy 2024-től miért tervezi évesről havi szaldóra megváltoztatni az elszámolást a már meglévő napelem rendszereknél a kormány, ugyanis a szakmai szövetség szerint ezt egyáltalán nem indokolják a brüsszeli szabályok.