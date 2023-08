Rusvai Miklós: ezek a legújabb Covid vírusmutáns tünetei

Hozzáteszik, hogy a betegség legtöbb esetben csak enyhe náthát okoz, ezért sokan orvoshoz sem mennek, a covid-tesztekből is alig fogy és a védőoltások iránt sincs nagy érdeklődés.

Rusvai Miklós virológus az RTL Híradónak elmondta, hogy az Eris (SARS-Cov2 EG.5) variáns kórokozóképessége nem durvább, mint a korábbi változatoké, de a fertőzőképessége erősebb, és egyre nehezebb megkülönböztetni az influenzától és a náthától. A korábbi mutánsokhoz nagyon hasonlóak a tünetek és bár nem súlyos lefolyású, védekezni továbbra is érdemes. A gyógyultak nagyjából február-márciusig tartó immunitást szerezhetnek – tette hozzá a szakértő.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ múlt héten jelentette be, hogy itthon is kimutatták az Eris variánst, amit az Egészségügyi Világszervezet a "figyelmet igénylő változatok" kategóriába emelt, miután a mutációhoz köthető megbetegedések gyors felfutást mutatnak világszerte.A WHO szerint azonban egyelőre nincs arra utaló jel, hogy az EG.5 súlyosabb tüneteket is okozna, mint a "sima" omikron-variáns. Ugyanakkor megvan a kockázata annak, hogy az Eris is tovább mutálódik. A vírus tünetei hasonlóak, mint az előző variánsok tünetei.

