Beperelték a Burger Kinget, mert a Whopper kisebb a valóságban, mint a reklámokban

A Burger Kinget beperelték, mert a hamburgerét, a Whoppert nagyobbnak tünteti fel a reklámjaiban és az étlapon, mint amekkora a valóságban, írja a BBC.

A perben azzal vádolják a gyorsétteremláncot, hogy megtévesztette a vásárlókat azzal, hogy

a hamburgert húsosabb húspogácsával és olyan összetevőkkel mutatja be, amelyek túlcsordulnak a zsemlén.

A Burger King elleni csoportos keresetben azt írják, hogy a reklámokban a Whopper 35 százalékkal nagyobbnak tűnt, és több mint kétszer annyi húst tartalmazott, mint amennyit valójában felszolgálnak a vásárlóknak.

"A felperesek állításai hamisak" - mondta a Burger King a BBC-nek. "A reklámjainkban bemutatott lángon grillezett marhahúspogácsák ugyanazok a pogácsák, amelyeket a Whopper szendvicsek millióiban használunk, amelyeket országszerte kiszolgálunk vendégeinknek" - mondta a Burger King szóvivője az ítéletet követő nyilatkozatában.

A Burger King korábban azzal érvelt, hogy

nem köteles olyan hamburgert értékesíteni, amely pontosan úgy néz ki, mint a képeken.

A közelmúltban más gyorsétteremláncok is jogi kihívásokkal szembesültek a hamis reklámmal kapcsolatos állítások miatt. Az év elején a Taco Bell-t beperelték az Egyesült Államokban, mert olyan pizzákat és wrapeket árult, amelyek a reklámozott töltelék felét tartalmazzák. Tavaly egy New York-i férfi csoportos keresetet nyújtott be a McDonald's és a Wendy's ellen, amelyben tisztességtelen és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokkal vádolta a két vállalatot. A perben azt állította, hogy a McDonald's és a Wendy hamburgerei a marketinganyagokban legalább 15%-kal nagyobbak voltak, mint a valóságban.

(BBC)

Címlapkép forrása: Matt Cardy/Getty Images