Végigverte az Idalia hurrikán Floridát, összeomlott a légiközlekedés

Jelentős fennakadások vannak az Egyesült Államok légiközlekedésében, miután az Idalia hurrikán elérte Floridát - írja a Reuters.

Eddig több mint 1000 járatot töröltek a légitársaságok.

A vihar által leginkább sújtott légitársaságok között van a Southwest Airlines és a Delta Air Lines, a Flightaware.com adatai szerint több mint 220, illetve 157 járatot töröltek délig. A járattörléseken kívül mintegy 2000 járat késett.

A tampai, clearwateri és tallahassee-i repülőterek leálltak az időjárási körülmények miatt. A Southwest Airlines szerdán bejelentette, hogy a tampai repülőtéren kedd éjfél óta leállították járataikat, és ez legalább szerda délutánig így is marad. A jacksonville-i nemzetközi repülőtér szintén leállt a nap folyamán. Az American Airlines arról is beszámolt, hogy több floridai repülőtéren, köztük Tampában, Sarasotában és Tallahassee-ben is felfüggesztették a járatokat.

Ahogy a hurrikán Georgia felé haladt, intenzitása csökkent, de így is jelentős károkat okozott. Lakóházakat árasztott el, utakat tett járhatatlanná és százezreknél okozott áramkimaradásokat az Idalia hurrikán, amelynek középpontja szerdán helyi idő szerint a déli órákban már Georgia állam felett járt - írja az MTI.

Az Idalia szerda kora reggel 4-es erősségű hurrikánként, óránkénti 200 kilométeres sebességet meghaladó széllökésekkel érte el Florida északnyugati részét, az úgynevezett Big Bend régiót, majd kis mértékben gyengülve haladt át az államon, jelentős csapadékkal. A hurrikán a Tampa városától északra fekvő tengerparti vidéket több méter magasságú hullámokkal árasztotta el, házakat elöntve. A kötelező kitelepítésnek köszönhetően a legsúlyosabban érintett területeken nem voltak lakosok. A vihar miatt lezártak több hidat, aminek következtében számos tengerparti település, köztük St. Petersburg nehezen megközelíthetővé vált. A szárazföldi területen autópályák és autóutak váltak járhatatlanná az áradások és a kidőlt fák miatt.

Az Idalia hurrikánt az Egyesült Államok meteorológiai szolgálata "példátlan eseménynek" nevezte, ugyanis a meteorológiai feljegyzések kezdete, 1851 óta Florida északnyugati területeit nem érte ilyen nagy erejű, 3-as vagy 4-es fokozatú hurrikán. A viharzóna az idei hurrikánszezonban az első jelentős vihar volt Floridában, ahol tavaly szeptemberben az Ian hurrikán okozott súlyos károkat, egyes tengerparti településeket szinte földig rombolva.

Címlapkép forrása: Shutterstock