Autósok, figyelem! Itt van minden, amit a biztosításokról tudni kell

Aki már került kisebb vagy nagyobb autóbalesetbe, biztosan tudja, hogy a javítás költségei egészen jelentős összeggel tudják megrövidíteni a pénztárcákat. E problémát hivatottak orvosolni az autóbiztosítások, amelyekből már egyre szélesebb kínálat áll a gépjármű-tulajdonosok rendelkezésére. Alábbi cikkünkben összegyűjtöttük a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és a casco alapvető jellemzőit, valamint megnéztük, mit lehet tenni akkor, ha a jármű kora miatt már nem tudjuk azt teljeskörűen bebiztosítani.

Bajba kerülhet, aki nem köt KGFB-t

Már a nevéből is feltűnhet, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nem választható autóbiztosítási forma: minden gépjármű – sőt, utánfutó vagy lakókocsi – tulajdonosának kötnie kell. Ez ugyanis arra szolgál, hogy a baleset okozójának ne saját zsebből kelljen kifizetnie a másik jármű javítását, hanem azt a biztosító állja, így a vétlen fél nagyobb eséllyel jut hozzá a pénzéhez (és legalább a károkozó költségvetését sem terheli meg igazán egy-egy óvatlan pillanatban bekövetkezett koccanás, igaz, a biztosítás díja jellemzően jóval magasabb lesz egy kárkifizetés után).

Éppen ezért a KGFB megkötésére minden tulajdonos törvény kötelez, ha ezt valaki elmulasztja, a javítási költségek mellett még súlyos bírságokkal is szembe kell néznie.

Erre a legjellemzőbb a fedezetlenségi díj: ezt azokra a napokra kell megfizetni, amikor a gépjármú valamilyen okból kifolyólag (például díjnemfizetés miatt megszűnő szerződés, vagy adás-vétel után) nem rendelkezik biztosítással. A díj mértéke függ a gépjármű típusától, személygépjárműveknél például naponta 650-1400 forintig terjedő összegre számíthatunk. Ezt az összeget a biztosítótársaságok szedik be, majd továbbítják a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) kártalanítási számlájára. Az itt található pénzek előbb-utóbb visszakerülnek az autósokhoz: a MABISZ ugyanis erről a számláról kártalanítja azokat a vezetőket, akiknek balesetet okoztak, de a károkozó fél nem rendelkezett biztosítással, vagy nem derül fény a kilétére.

A KGFB díja sok tényezőtől függ:

a gépjármű adataitól (pl. hengerűrtartalom, teljesítmény),

(pl. hengerűrtartalom, teljesítmény), az üzembentartó (szerződő) adataitól (pl. életkor, lakcím),

(pl. életkor, lakcím), egyéb tényezőktől (pl. milyen gyakran használják a gépjárművet külföldön, hányan vezetik, az évente megtett kilométertől),

a bonus-malus besorolástól.

A bonus-malus rendszer a gépjármű tulajdonosának vagy üzembentartójának károkozásait rögzíti. Az első KGFB-szerződés megkötésekor mindenki az A00 kategóriába kerül, ezt a biztosítótársaságok évente vizsgálják felül: ha a szerződő az elmúlt egy évben nem okozott kárt, egy kategóriával feljebb kerül, ha viszont igen, két kategóriával lejjebb sorolják.

Bonus-malus rendszer Kiinduló besorolás Következő szint egy év kármentesség után Következő szint egy év alatt egy káresemény után Következő szint egy év alatt két káresemény után Következő szint egy év alatt három káresemény után Következő szint egy év alatt négy vagy több két káresemény után B10 B10 B08 B06 B04 M04 B09 B10 B07 B05 B03 M04 B08 B09 B06 B04 B02 M04 B07 B08 B05 B03 B01 M04 B06 B07 B04 B02 A00 M04 B05 B06 B03 B01 M01 M04 B04 B05 B02 A00 M02 M04 B03 B04 B01 M01 M04 M04 B02 B03 A00 M02 M04 M04 B01 B02 M01 M03 M04 M04 A00 B01 M02 M04 M04 M04 M01 A00 M03 M04 M04 M04 M02 M01 M04 M04 M04 M04 M03 M02 M04 M04 M04 M04 M04 M03 M04 M04 M04 M04 Forrás: Portfolio-gyűjtés

Ha nem elég a KGFB

A gépjármű szinte mindent lefedő védettségét casco biztosítással teremthetjük meg: ez a termék ugyanis a károkozó fél részére is segítséget nyújthat. A KGFB-vel szemben a casco választható, és a biztosítás szintjétől és típusától függően üvegtörésre, lopásra vagy természeti károkra is fedezetet biztosít. A károkat itt általában nem állja teljes egészében a biztosító, a javítás egy kisebb részét önrész formájában szinte mindig a szerződőnek kell kifizetnie. Azonban casco esetében sem fizet a biztosító akkor, ha például nem baleseti jellegű kár történt a gépjárművel, vagy a sérülés a sofőr súlyos gondatlansága miatt következett be.

Casco biztosítást általában csak 15 évnél fiatalabb autóra lehet kötni (némelyik biztosító 10 vagy 20 évnél húzza meg ezt a határt).

Jó hír azonban, hogy kiegészítő biztosításokkal akkor is bebiztosíthatjuk az autót, ha egyébként a cascohoz már túl idős.

A KGFB-k mellé többek között az alábbi fedezetekre lehet kiegészítő biztosításokat kérni:

lopáskár,

balesetbiztosítás,

utasbiztosítás,

szélvédőkár-biztosítás,

kátyúkár-biztosítás,

vadkár-biztosítás,

rendszám és forgalmi engedély pótlása.

A kiegészítő biztosításoknak a fentiek mellett még számos más típusa is lehet, ezekről érdemes a biztosítók oldalán tájékozódni.

A biztosítás jelentősen megnöveli az autó fenntartási költségeit

A KGFB-szerződések díja jelentősen meg tudja dobni egy autó fenntartási költségeit, de jó hír, hogy a biztosítási szerződés évenkénti felülvizsgálatával elég gyakran lehet olcsóbb biztosításokat találni. Az idei első félévben több mint 51 ezer forint volt az autók éves kötelező felelősség-biztosítási átlagdíja az idei első félévben, ami 9 százalékos emelkedésnek felel meg a múlt év azonos időszakához képest. A cascobiztosítások átlagdíja 15%-kal nőtt hat hónap alatt, amely így megközelítette a 139 ezer forintot.

A cascobiztosítások iránt továbbra is visszafogott a kereslet, ezt jelzi, hogy a megkötött szerződések száma 1 százalékkal alig több mint 15 ezerre nőtt egy év alatt. Ez leginkább az elöregedett magyarországi autóparkkal magyarázható, azaz, hogy a személyautók átlagéletkora magas, meghaladja a 15 évet, az idősebb autókra pedig sok esetben nem lehet vagy az autó értékéhez mérten nem biztos, hogy érdemes cascót kötni.

A MABISZ adatai szerint jelenleg 12 biztosítótársaságnál tudunk kgfb-t kötni, e pénzintézetek közül a legmagasabb díjbevételt az elmúlt négy évben az Allianz tudta megszerezni. 2021 és 2022 között a kgfb-hez fűződő díjbevételek összesen körülbelül 20,5 milliárd forinttal nőttek, ami átlagosan 7,9%-os emelkedést jelent.

Az autóbiztosítási piac díjbevételének növekedését kicsit árnyalja, hogy mindeközben a kgfb-károk összértéke 2021 és 2022 között közel 15 milliárd forinttal, azaz több mint 12%-kal nőtt, ami több mint négy százalékponttal meghaladja a díjbevételek növekedését.

