Máris megjött a fontos hír a napelemeseknek a kormánytól

Máris reagált az Energiaügyi Minisztérium a Fidesz frakcióvezetőjének reggeli kérésére, és azt üzente a tárca, hogy „érdemben vizsgálja a frakció kérését”, mert „egy méltányos elszámolási rendszer kialakítására törekszünk”.

A tárca Kocsis Máté Fidesz frakcióvezető ma reggeli Facebook-posztjára, amelyben megkérte Lantos Csaba energetikai minisztert arra, hogy ne legyen havi szaldó az éves szaldó elszámolási rendszerből, szintén egy Facebook-posztban reagált kedd délután. Ebben azt üzenték:

„Az Energiaügyi Minisztérium érdemben vizsgálja a frakció kérését, a brüsszeli elvárásoktól eltérő elszámolási lehetőségeket”. Utóbbi kapcsán már a reggel is rámutattunk: nem az uniós direktíva miatt nem kellett volna 2024-től megváltoztatni az éves szaldó elszámolást havira, az ugyanis csupán azt írta elő, hogy jövő évtől már nem lehet szaldó szerint új csatlakozási szerződést kötni, és ezért kell majd a bruttó elszámolási rendszert bevezetni, de annak részletei egyelőre még eleve nem is ismertek.

A poszt azt is jelzi, hogy a következő napokban a tárca közigazgatási államtitkára, Czepek Gábor a szakmai szövetségek képviselőivel, majd Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökével, Juhász Edittel egyeztet. Utóbbi azért is fontos és szükséges, mert tavaly november közepe óta érvényben van egy olyan MEKH rendeletmódosítás, amiből kvázi az következik, hogy 2024-től a már meglévő napelemes háztartási rendszereket átteszik a havi szaldóba, tehát várhatóan ez a rendelet is módosul a frakció felől érkező kéréssel összhangban.

A tárca zárásként azt hangsúlyozza:

Egy méltányos elszámolási rendszer kialakítására törekszünk, amely megfelelően támogatja a magyar családokat a saját áramfogyasztásukat részben fedező, meglévő napelemeik működtetésében.

