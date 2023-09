Hamarosan döntenek a digitális euróról, ám figyelmeztetés érkezett

Az Európai Unió pénzügyi szolgáltatásokért felelős vezetője, Mairead McGuinness óvatos megközelítést sürgetett a digitális euróról szóló törvénytervezet kapcsán, kijelentve, hogy nem szabad túlságosan sietni, és a jövő júniusi európai választások előtt lépni. Míg az Európai Központi Bank (EKB) októberben dönt a digitális euró kibocsátásáról, McGuinness hangsúlyozta, hogy az új Bizottságnak alaposan meg kell vizsgálnia a kérdést.

Banking Technology 2023 A legforróbb payment trendekről is szó lesz a Portfolio november 7-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

Az Európai Unió pénzügyi szolgáltatási biztosa óvatos megközelítést sürgetett a digitális euró bevezetését célzó törvénytervezet bevezetésével kapcsolatban. A biztos szerint a jogszabályt - amelynek célja egy offline használható, készpénzszerű digitális euró létrehozása - nem szabad elhamarkodottan bevezetni a júniusi európai választások előtt. A jogalkotási folyamat általában lelassul az európai parlamenti választások előtt, és az év későbbi szakaszában, az új uniós végrehajtó testület kinevezése után folytatódik.

Mairead McGuinness a Bruegel tanácsadó cég által szervezett konferencián felszólalva kijelentette, hogy bár az Európai Bizottság júniusban javaslatot tett a digitális euró keretrendszerére, végső soron az Európai Központi Bank (EKB) feladata lesz annak kibocsátásáról dönteni.

Az EKB várhatóan októberben hozza meg ezt a döntést.

McGuinness rámutatott, hogy a készpénzhasználat csökkenésével és azzal, hogy az emberek egyre inkább a kártyákra és a mobiltelefonokra támaszkodnak a tranzakciók során, szükség van a jegybankpénz digitális formájára. Hangsúlyozta továbbá, hogy az EU-nak kötelessége megvizsgálni ezt a lehetőséget.

McGuinness hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy a fogyasztóknak választási lehetőséget biztosítsunk, és megemlítette, hogy a digitális euróra vonatkozó intézkedések javaslata mellett a Bizottság olyan lépéseket is javasolt, amelyek biztosítják, hogy a készpénz továbbra is hozzáférhető maradjon.

Banking Technology 2023 A legforróbb payment trendekről is szó lesz a Portfolio november 7-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

Címlapkép forrása: Getty Images