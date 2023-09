Jön a fordulat az időjárásban, vége a nyugalomnak

Egy hidegfront közelíti meg a Kárpát-medencét, amely véget vet a nyugalomnak. Szerdán délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és a csapadékhajlam is - írja a met.hu

Egy hidegfront közelíti meg a Kárpát-medencét, amely véget vet a nyugalomnak. Szerdán délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és a csapadékhajlam is - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat friss előrejelzéséből. Az erről készült videó itt megtekinthető:

Az oldalon kitérnek arra is, hogy szerdán északnyugat felől hidegfront érkezik, a késő délutáni, esti óráktól eleinte az Alpokalján, Kisalföldön, majd éjfélig a a Dunántúlon máshol is (nagyobb eséllyel az északi felében) zivatarok várhatók. A zivatarokat leginkább felhőszakadás (>25-30 mm) kíséri, de szélerősödés (ált. >45-60, néhol >60 km/h), és aprószemű jég is előfordulhat környezetükben.

Szerda éjfélig, nagyjából a Duna vonaláig jut a csapadékzóna.

Szerdán a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8, 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27, 34 fok között várható.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 09. 12. Anomáliát észleltek Európa időjárásában, ez kihat Magyarországra is

Címlapkép forrása: Getty Images