Friss adatok érkeztek a biztosítási piacról: a te biztosítód hányadik a rangsorban?

Több oldalról is megsínylették a biztosítók a tavalyi évet: a kárinfláció, az aszály és az állami adóterhek növekedése miatt számos kihívással kellett szembenézniük a társaságoknak. Az MNB frissen megjelent Aranykönyve alapján a bankok és az alapkezelők után a biztosítási szektor sorrendjét is felállítottuk a 2022-es számok alapján. A biztosítási szektor jövőjével is kiemelten foglalkozunk a Portfolio Future of Finance 2023 konferenciáján, még nem késő regisztrálni a rendezvényre!