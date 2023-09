Jön a Fed nagy napja - Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Portfolio 2023. szeptember 20. 09:00

Ázsiában felemás hangulatban telt ma reggel a kereskedés, Európában és Amerikában pedig minimális elmozdulásokra van kilátás, miután a befektetők érezhetően kivárnak a Fed ma esti kamatdöntése előtt.



A piac most szinte biztosra veszi a kamat tartását, azonban jön friss makrogazdasági előrejelzés és a jegybankárok kamatpálya-prognózisa, így mégsem lesz eseménytelen az ülés. A befektetők most novemberre még elképzelhetőnek tartanak egy utolsó 25 bázispontos emelést, kérdés, hogy ennek valószínűségét most megerősítik-e.