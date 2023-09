Kéthavi mélypontról fordult az OTP

Ázsiában felemás hangulatban telt ma reggel a kereskedés, ezt követően Európában is folytatódik az esés a tőzsdéken, miután ismételten baljós adatok érkeztek a német gazdaságból. Amerikában pedig kisebb pluszban indulhat a nap.A múlt heti esést követően kisebb pluszban nyitotta a napot a magyar tőzsde és emelkedéssel próbálkozik az OTP is, a lendület azonban a nyitást követően hamar elfogyott, a bank papírjai pedig közel 2 hónapja látott mélypontra estek. Ezt követően azonban ismét pluszban van a BUX és az OTP is.